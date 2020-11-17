Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla video görüntülü toplantıda bir araya gelerek 2 Kasım’dan bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürürlükte olan tedbirleri müzakere emek maksadıyla biraraya geldi.





Toplantı öncesinde yapılan yorum ve tahminlerde, uygulanan kısıtlamalara yeni ek uygulamaların geleceği belirtiliyordu.





Ancak Merkel’in eyalet başbakanlarıyla anlaşamadığı, büyük tartışmalara sahne olan zirvenin akabinde muhtemel yeni önlemler kararının gelecek haftaya ertelenerek 25 Kasım’da açıklanacağı duyuruldu.





YER YER TANSİYON YÜKSELDİ





İki saat sürmesi beklenen toplantı, altı saatte tamamlanabildi. Eyalet başkanlarının Merkel’i çok sert sözlerle eleştirdiği ve iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan gerilim Berlin’de "siyasi bir fiyasko" olarak yorumlandı.







Toplantıdan sızan bilgilere göre, Merkel tedbirlerin bir an önce arttırılmasını talep ederken, eyalet başbakanları karantina önlemlerinin sertleştirilmesine karşı çıktı.





Merkel’in Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller’i şu andaki tedbirleri bile hayata geçirmemekle suçladığı ve kendisine, "Gece bir parklarda gezin, insanların yasak olmasına rağmen gruplar halinde oturarak, döner sandviç yediklerini göreceksiniz." dediği kaydedildi.





Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow’un, Merkel’i "Tek başına, eyaletlere ve parlamentolara danışmadan, halkı vesayet altına almaya çalışmakla" suçladığı iddia edildi.





Diğer başbakanların da Merkel’i eleştirdikleri ve insanların evinde kaç kişiyi özel ağırladığı sorusunun devleti ilgilendirmeyeceğini, bunu insanın kendi sorumluluğuna bırakmak gerektiğini söyledikleri öğrenildi.





TOPLANTIDAN SADECE TAVSİYE KARARI ÇIKTI



