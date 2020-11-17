Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanıyla video görüntülü toplantıda bir araya gelerek 2 Kasım’dan bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yürürlükte olan tedbirleri müzakere emek maksadıyla biraraya geldi.
Toplantı öncesinde yapılan yorum ve tahminlerde, uygulanan kısıtlamalara yeni ek uygulamaların geleceği belirtiliyordu.
Ancak Merkel’in eyalet başbakanlarıyla anlaşamadığı, büyük tartışmalara sahne olan zirvenin akabinde muhtemel yeni önlemler kararının gelecek haftaya ertelenerek 25 Kasım’da açıklanacağı duyuruldu.
YER YER TANSİYON YÜKSELDİ
İki saat sürmesi beklenen toplantı, altı saatte tamamlanabildi. Eyalet başkanlarının Merkel’i çok sert sözlerle eleştirdiği ve iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandığı öğrenildi. Yaşanan gerilim Berlin’de "siyasi bir fiyasko" olarak yorumlandı.
Toplantıdan sızan bilgilere göre, Merkel tedbirlerin bir an önce arttırılmasını talep ederken, eyalet başbakanları karantina önlemlerinin sertleştirilmesine karşı çıktı.
Merkel’in Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller’i şu andaki tedbirleri bile hayata geçirmemekle suçladığı ve kendisine, "Gece bir parklarda gezin, insanların yasak olmasına rağmen gruplar halinde oturarak, döner sandviç yediklerini göreceksiniz." dediği kaydedildi.
Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow’un, Merkel’i "Tek başına, eyaletlere ve parlamentolara danışmadan, halkı vesayet altına almaya çalışmakla" suçladığı iddia edildi.
Diğer başbakanların da Merkel’i eleştirdikleri ve insanların evinde kaç kişiyi özel ağırladığı sorusunun devleti ilgilendirmeyeceğini, bunu insanın kendi sorumluluğuna bırakmak gerektiğini söyledikleri öğrenildi.
TOPLANTIDAN SADECE TAVSİYE KARARI ÇIKTI
Merkel’in alınmasını istediği yeni tedbirler bugünlük sadece tavsiye niteliğinde karara bağlandı. Buna göre tüm özel buluşmaların asgari seviyeye düşürülmesi, kamuya açık alanlardaki buluşmaların iki haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırılması oldu.
Merkel, 25 Kasım’daki toplantıda aralık ve ocak aylarına yönelik yeni tedbirlerin lerin alınması gerektiğini söyledi.
Almanya’daki veriler ekim ayında büyük vak'a artışlarının yavaşlatıldığını, ancak sayılarda hissedilir oranda bir gerileme olmadığını gösteriyor. Vak'aların sayısı geçen cuma günü 23 bini aşarak yeni bir rekor kırmıştı.
Artan vaka sayısı sebebiyle her geçen gün yoğun bakım ünitelerine daha fazla hasta alınırken, yatakların yüzde 76’sının dolu olduğu bildirildi.
AVUSTURYA TAMAMEN KAPANIYOR
Komşu ülke Avusturya ise, vak'a sayılarında yaşanan büyük artış nedeniyle tamamen kapanıyor. Bu gece, yerel saatle 00:00 itibarıyla uygulamaya alınacak sert karantina dönemi 6 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.
Avusturyalılar sadece alışveriş gibi zorunlu gerekçelerle evlerinden dışarı çıkabilecek. Ev halkı harici dışındakilerle görüşmek yasaklanırken, yalnız yaşayan kişiler karantina sürecinde sadece bir kişi ile görüşebilecek.
Alınan kararlar gereği kuaförler, berberler, masaj salonlarıyla birlikte okullar da kapanacak. Sadece uzaktan eğitim verilecek.
Süpermarketler, bankalar, eczane ve temizlik malzemesi satan işyerleri açık kalacak. Avrupa’da virüsün ilk yayıldığı ülkelerden olan Avusturya, ilkbaharda da tamamen kapanmış, yaz aylarında büyük başarı sağlayarak, vak'a sayılarını bir ara günde 100’ün altına düşürmüştü.
Sonbahar aylarında ise, salgın şiddetli bir şekilde geri döndü. Örneğin geçen cuma günlük vak'a sayısı rekor kırarak, son 24 saatte 9 bin 586’ya çıktı.