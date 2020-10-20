Almanya’da virüs uzmanları uyardı: Kontrol altına alınmazsa felaket yaşanır

Almanya’nın en tanınmış virüs uzmanı Christian Drosten başta olmak üzere, kanser uzmanlarının da aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı sürü bağışıklığı stratejisine karşı çıktıklarını açıkladı. Sürü bağışıklığını isteyenler koronadan ölme riski bulunan grupların koruma altına alınmasını, buna karşılık tüm önlemlerin kaldırılıp, virüsün insanlara bulaşmasının sağlanması ve böylece sürü bağışıklığına ulaşılmasını savunuyorlar.





HASTA SAYISIYI KAPASİTEYİ AŞAR

Sürü bağışıklığı stratejisine karşı çıkan bilim insanlarının ortak açıklamasında “Enfeksiyonun seyri belirli bir noktadan sonra kontrolü kaybedeceğimizi gösteriyor” denildi. Salgının takibinde kontrol kaybının sağlık sisteminin kapasitesini bir anda sınıra taşıyacağını belirten bilim insanları, Almanya’da yoğun bakım elemanı eksikliği nedeniyle günde 20 binin çok altında hasta sayısında kapasitenin aşılacağı uyarısında bulundu. Bu noktaya varıldığı zaman ise korona hastalarının tedavisinin ve tüm tıbbi tedavilerin tehlikeye gireceği vurgulandı.





ÖLÜM VAKALARI ARTAR

Koronada riskli grubun sadece yaşlılardan ibaret olmadığını kaydeden bilim insanları, kilolu, kanser, şeker ve başka bilinmeyen kronik hastalıkları bulunanların da riskli grup içinde olduğuna dikkat çekti. Ortak açıklamada şöyle denildi: “Biz sürü bağışıklığı stratejisine kararlıca karşı çıkıyoruz. Kontrolsüz virüs seyri çok daha büyük zararlara yol açar. İnsani ve ekonomik bir felaketle sonuçlanabilir.” Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) sürü bağışıklığı taleplerini reddetti. Tarihte bugüne kadar böyle bir yola başvurulmadığı belirtildi.