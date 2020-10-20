Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da virüs uzmanları uyardı: Kontrol altına alınmazsa felaket yaşanır /20 Ekim 2020 13:51

Almanya’da virüs uzmanları uyardı: Kontrol altına alınmazsa felaket yaşanır

Almanya’da bir grup virüs uzmanı ortak bir açıklamaya yaparak, virüsün kontrolsüz seyrinin önlenmesini, aksi takdirde insani ve ekonomik bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Almanya’nın en tanınmış virüs uzmanı Christian Drosten başta olmak üzere, kanser uzmanlarının da aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı sürü bağışıklığı stratejisine karşı çıktıklarını açıkladı. Sürü bağışıklığını isteyenler koronadan ölme riski bulunan grupların koruma altına alınmasını, buna karşılık tüm önlemlerin kaldırılıp, virüsün insanlara bulaşmasının sağlanması ve böylece sürü bağışıklığına ulaşılmasını savunuyorlar.

HASTA SAYISIYI KAPASİTEYİ AŞAR
Sürü bağışıklığı stratejisine karşı çıkan bilim insanlarının ortak açıklamasında “Enfeksiyonun seyri belirli bir noktadan sonra kontrolü kaybedeceğimizi gösteriyor” denildi. Salgının takibinde kontrol kaybının sağlık sisteminin kapasitesini bir anda sınıra taşıyacağını belirten bilim insanları, Almanya’da yoğun bakım elemanı eksikliği nedeniyle günde 20 binin çok altında hasta sayısında kapasitenin aşılacağı uyarısında bulundu. Bu noktaya varıldığı zaman ise korona hastalarının tedavisinin ve tüm tıbbi tedavilerin tehlikeye gireceği vurgulandı.

ÖLÜM VAKALARI ARTAR
Koronada riskli grubun sadece yaşlılardan ibaret olmadığını kaydeden bilim insanları, kilolu, kanser, şeker ve başka bilinmeyen kronik hastalıkları bulunanların da riskli grup içinde olduğuna dikkat çekti. Ortak açıklamada şöyle denildi: “Biz sürü bağışıklığı stratejisine kararlıca karşı çıkıyoruz. Kontrolsüz virüs seyri çok daha büyük zararlara yol açar. İnsani ve ekonomik bir felaketle sonuçlanabilir.” Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) sürü bağışıklığı taleplerini reddetti. Tarihte bugüne kadar böyle bir yola başvurulmadığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da virüs uzmanları uyardı: Kontrol altına... Sonraki Haber >>

"Çocukların gözünün önünde babalarını gözaltına alıyorlar"

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

İşte Dünyanın en hızlı seri üretim arabası

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:53:07