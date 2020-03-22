Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı

Enstitü tarafından Pazar sabahı yapılan açıklamada, Almanya’da 18 bin 610 hastanın tespit edildiği ve bunun bir önceki güne göre 1948 kişi daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti.

Enstitü bir hata sonucu Cumartesi günü ölü sayısının 47 olarak açıklandığını da duyurdu.







Ülke genelinde önlem olarak okullar ve işyerlerinin büyük bölümü gün içinde kapalı tutuluyor. Bayern eyaletinde sokağa çıkma sınırlandırılırken polis ve sağlık yetkilileri, ülke genelinde genel olarak kurallara uyulduğunu belirtiyor.





Bu arada ülkede bir günde yapılan test sayısının 22 binden fazla olduğu belirtiliyor.