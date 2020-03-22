Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı /22 Mart 2020 12:45

Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı

Almanya'da enfeksiyon hastalıkları ve toplum sağlığıyla ilgili yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da yeni tip koronavirüsün yayılmasının ve ölümlerin hızının yavaşladığını açıkladı.

SHABER3.COM

Enstitü tarafından Pazar sabahı yapılan açıklamada, Almanya’da 18 bin 610 hastanın tespit edildiği ve bunun bir önceki güne göre 1948 kişi daha fazla olduğu belirtildi. Cumartesi günü ise tespit edilen yeni vaka sayısı bir önceki göre 2 bin 705 daha fazla olmuştu. Enstitü, koronavirüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısını da 55 olarak açıkladı. Cumartesi günü ise can kaybı bir önceki güne göre 15 artarak 46’ya yükselmişti. 
Enstitü bir hata sonucu Cumartesi günü ölü sayısının 47 olarak açıklandığını da duyurdu.

Ülke genelinde önlem olarak okullar ve işyerlerinin büyük bölümü gün içinde kapalı tutuluyor. Bayern eyaletinde sokağa çıkma sınırlandırılırken polis ve sağlık yetkilileri, ülke genelinde genel olarak kurallara uyulduğunu belirtiyor.

Bu arada ülkede bir günde yapılan test sayısının 22 binden fazla olduğu belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da virüsün yayılma hızı yavaşladı Sonraki Haber >>

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:11:01