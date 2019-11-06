Almanya da yasaklamaya hazırlanıyor

Alman hükümeti plastik poşetleri yasaklamaya hazırlanıyor. Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze’nin bugün kabineden geçen yasa tasarısı, süpermarketlerde ve mağazalarda ödeme sırasında kasada alınabilen plastik poşetleri kapsıyor. Almanya’da bu poşetler için 2016 yılında ücret ödenmeye başlamıştı.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre süpermarketlerin meyve ve sebze reyonlarında bulunan ince plastik poşetler ile 50 mikrometreden kalın ve daha sağlam olan taşıma poşetlerinin ise tasarının kapsamı dışında olduğu belirtildi.





Kabineden geçen tasarı şimdi Federal Meclis’e taşınacak. Tasarının Federal Meclis ve Eyalet Temsilcileri Meclisi'nden onay almasının ardından ise süpermarket ve mağazalara ellerinde kalan poşetleri kullanmaları için altı aylık bir süre tanınacak.





Çevre Bakanı Schulze şimdiye kadar plastik poşetlerin yasaklanması seçeneğini gündeme getirmemişti. Zira Bakanlık ve ticari şirketler arasındaki geniş çaplı uzlaşma kapsamında firmalar bir süredir bu poşetleri sadece ücret karşılığında müşterilerine veriyordu. Bu durum geçen yıllarda plastik poşet kullanımında büyük düşüş yaşanmasına neden olmuştu.





Tasarıda yer alan verilere göre, Almanya'da 2015'te yılda kişi başına 68 plastik poşet kullanılırken, bu rakam 2018’de kişi başı 15 plastik poşete geriledi. Öte yandan söz konusu uzlaşmanın eldeki rakamlarda daha belirgin bir düşüşe yol açmasının ise beklenmediği kaydediliyor.







