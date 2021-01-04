Almanya’da yasaklar 31 Ocak’a kadar uzuyor

Alman medyası hükümet çevrelerine dayandırarak verdiği haberde, 10 Ocak’ta sona ermesi kararlaştırılan kapatma süresinin 31 Ocak’a kadar uzatılacağını belirtti.







Nihai karar, Başbakan Angela Merkel ve 16 eyalet başbakanı tarafından yarın yapılacak toplantı sonrası verilecek. Kapatma kapsamında perakende satış yapan tüm işletmeler, kuaförler, güzellik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapalı kalacak.





Açık olacak yerlerin arasında marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler bulunuyor.