Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da yasaklar Paskalya’ya kadar uzatılacak /02 Mart 2021 20:44

Almanya’da yasaklar Paskalya’ya kadar uzatılacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın gerçekleştirilmesi beklenen corona virüsü konulu zirve öncesi ülke genelindeki mevcut önlemlerin Paskalya tatiline kadar uzatılmasını istiyor.

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Almanya’da Covid-19 ile mücadele sürüyor… Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın yapılacak korona virüs konulu zirve öncesi hazırladığı taslak çalışmasını eyalet başbakanları ile ele alacak.

Ülke genelindeki mevcut önlemlerin Paskalya tatiline kadar uzatılmasını isteyen Merkel, salgına karşı rahatlamak için 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık 35 yeni vaka sayısının sınır olmasını gerektiği yönündeki teklifini tartışmaya sunacak.

“KONTROLLÜ GEVŞEME” 

Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği Başkanı Ute Teichert de salgına karşı alınan önlemlerin koordine edilmeden gevşetilmesine karşı olduklarını belirterek, “İnsanlar alınan önlemlerden bıktı. Fakat bazı bölgelerde alınan önlemlerin kontrolsüz bir şekilde gevşetilmesi doğru olmaz” dedi.

Alınan önlemlerin gevşetilmesinin test ve izleme stratejisi ile birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Teichert, “Hangi koşulda olursa olsun, salgın kontrol edilemez bir durumdayken açılma yapılması doğru değildir” diye konuştu.
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