Almanya’da yaşayan 400 Kürt hakkında Türkiye'de soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Almanya’daki Kürt dernekleri ve demokratik kitle örgütlerinde çalışma yürüten Almanya ve Türkiye vatandaşlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltılar sürüyor. Son olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in annesi Kadriye İmir, Almanya’dan geldiği Ankara’da bu kapsamda gözaltına alındı.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yönlü soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların sinyalini 3 Mart 2019 tarihinde yaptığı şu açıklamayla vermişti:





“Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da, ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım, havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil."





Soylu’nun açıklaması sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuyla ilgili Türkiye ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiriyor” açıklaması yaptı.





Ağustos 2019 tarihinde açıklanan rapora göre, Türkiye’de son altı ay içinde gözaltına alınan Alman vatandaşlarının sayısı 47’den 62’ye çıktı, 38 Alman vatandaşına da yurtdışı çıkış yasağı konuldu.





Ankara merkezli başlatılan operasyonlar kapsamında, Türkiye’de Almanya'da muhalefet partisi Yeşiller'in Federal Meclis’teki soru önergesine göre, Türkiye'de halihazırda 59 Alman vatandaşı tutuklu bulunuyor.





Konuyla ilgilenen avukat ve siyasetçiler, Türkiye tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 400 Alman vatandaşı hakkında soruşturma olduğunu iddia ediliyor.





Bakan Soylu tarafından yapılan açıklama sonrasında yapılan operasyonlarda, 40’a yakın kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığı tahmin ediliyor.





Yapılan operasyonlarda Alman vatandaşı olanlar hakkında Almanya Konsolosluğu’nun da bilgi aldığı öğrenildi. Almanya Konsolosluğu sessizliğini korurken, Türkiye’ye gelen ve özellikle Kürt olan Alman vatandaşları ise gözaltı ile karşı karşıya kalıyor.





Soruşturmalarda alınan gizlilik kararı devam ederken, emniyet ifadelerinde anlaşıldığı kadarıyla Almanya’daki Kürt derneklerine üye olmaları ve dernek faaliyetlerinde yer almaları ile etkinlikler de yaptıkları konuşmalar suçlama konusu yapılıyor.





Özellikle yasal olan derneklerin üyelerinin isimlerinin de Almanya Ticaret Sicil Gazetesi’nden alındığı öne sürüldü. “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandasında yapmak” gerekçesiyle başlatılan soruşturmalarda ise genelde uygulanan yurt dışı yasağı ile Almanya’da yaşayanlar mağdur ediliyor.





Ankara’ya yakınlarını ziyaret etmek için gelen mağdurlar ise bu durumu Almanya’da istihbarat faaliyetlerinden elde edilen bilgilerin varlığına da dikkat çekiyor. 2 Kasım 2019 tarihinde Artı Gerçek’e konuşan N.D., "Alman-Kürt derneklerinde aktif olan, AKP'nin uyguladığı politikaların protesto edildiği gösterilere katılan ya da insanların kendi aralarında konuştuğu meselelerin bile Türkiye'de kovuşturma sebebi olabildiğini" dile getirmişti.





N.D, Türkiye'de uygulanan muhbir vatandaş uygulamasının bir benzerinin de Avrupa'da kurgulanmaya çalışıldığını da belirtmişti.





Gözaltına alınanlara genellikle daha önce gözaltına alınıp, alınmadıkları ve sosyal medya hesaplarının isimleri soruldu.





Bunun yanı sıra gözaltına alınanlara yöneltilen bazı sorular şöyle:





* Abdullah Öcalan ve terör örgütü talimatları doğrultusunda düzenlenen herhangi bir etkinlik ve eyleme katıldınız mı?





* Avrupa Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) isimli yapı hakkında neler biliyorsunuz?





* Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM) isimli yapılanma hakkında bildiklerinizi ayrıntılı olarak anlatınız?





* Münih Kürt Demokratik Toplum Merkezi (DKTM) üyesi/yönetim kurulu üyesi olduğunuz dernek tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına yönelik ne gibi etkinlikler düzenlenir?





* Eylem etkinliklere kimler katıldı? Eylem etkinlik boyunca kim kimleri sahneye davet etti? Konuşmacı metninizi kimler hazırladı? HDK-A (Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa) hakkında ayrıntılı bilgi veriniz?





* Haber metninde isimleri geçen Ertuğrul Kürkçü, Markus Rindespacher, Margarite Bause kimlerdir?





* Demokratik Kürt Toplum Merkezi’nin (DKTM) …uzantılı internet sitesinde örgüt propagandası yapmaktaki amacı nedir? DKTM’deki görev ve sorumluluklarınız nedir?





* Avrupa genelinde ve Almanya ülkesinde Heyva- Sor (Kürt Kızılayı) ile Roja Sora Kurdi (Kürt Kızıl Güneşi) isimleri ile faaliyet yürüten sözde yardım kuruluşlarının merkezleri, yönetimleri, üyeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi veriniz?





Gizlilik kararı devam eden birçok müvekkili hakkında gözaltı kararı verilen avukat Alişan Şahin, bu operasyonlarla birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi. Alman vatandaşların uzun gözaltı sürecine maruz kaldığını aktaran Şahin, adli işlemler sonucunda da birçok kişinin yurt dışı yasağı ve karakol imzası ile serbest bırakıldığını söyledi.





Şahin, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu için bilgi edinemediklerini ancak emniyet ifadelerinde ortaya çıkan sorulardan soruşturmada elle tutulur bir şey olmadığını ifade etti.





Şahin, şunları söyledi:





“Bu dosya tamamen bir hak ihlali manzumesi, aile birlikleri bozuldu. İnsanlar işinden, gücünden edildi. Hukuk çerçevesinde açılan bir soruşturma değil, siyasi baskı ile açılan bir soruşturma. Almanya’da dernek faaliyetlerinde çalışan üyelik, yöneticilik yapanların burnunu sürtme operasyonu olarak düşünüyorum. Talimatla başlatılan bir soruşturma dosyasıdır. Umarım yakın zamanda bu hukuksuzluktan dönerler.”