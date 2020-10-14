Almanya’da yaşayanların sayısı azalıyor: Göçmen sayısı ile birlikte nüfus da düştü

Federal Almanya’nın nüfusu son 10 yılda ilk kez düştü. Feeral İstatistik Dairesi 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Almanya’da 83 milyon 100 bin kişinin yaşadığını bildirdi.





Bu rakamın 6 ay öncesine göre 40 bin daha az olduğu açıklandı. Federal İstatistik Dairesi uzmanlarına göre, bu düşüşün nedeni yavaşlayan göç hareketleri. Açıklamada, bu yılın ocak ve şubat aylarında Almanya’ya gelenler ile gidenlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı düzeyde kaldiği belirtildi. Ancak mart ayından itibaren istatistiklerde göçmen girişinin büyük bir gerileme yaşadığı gözlendi.





Bu yıl ülkeye yerleşmek üzere gelenlerin sayısı ile Almanya’yı terk edenlerin sayısı arasındaki fark 17 bin oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki değerlerin çok altında. 2019 yılında Almanya’ya göç edenlerin sayısı, Almanya’yı terk edenlerden 167 bin daha fazlaydı.









Geçici sonuçlara göre, Almanya’da vefat edenlerin sayısı 112 bin ile yeni doğanların sayısından (105 bin) daha yüksek oldu. Göç edenlerin sayısındaki düşüş, doğum sayısındaki geriliğin yarattığı boşluğu dolduramadığı için Almanya’nın nüfusu azaldı.





Daha önce son kez 2010 yılının ikinci yarısında Almanya’nın nüfusu gerilemişti. 2011 yılından bu yana nüfus artıyor. En yüksek artışa göç yığılmasının olduğu 2015’in ikinci yarısında rastlanmış, nüfus artışı binde 9 olmuştu.





Federal İstatistik Dairesi’ne göre, göçmen ve ülkede yaşayan insan sayılarının azalması, koronavirüs nedeniyle konulan kısıtlamalarla aynı döneme denk düşüyor. Sınırlanan seyahat olanaklarının yanı sıra göç hareketlerinin gecikerek saptanması da bu gerilemede bir rol oynayabilir.