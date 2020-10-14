Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da yaşayanların sayısı azalıyor: Göçmen sayısı ile birlikte nüfus da düştü /14 Ekim 2020 14:59

Almanya’da yaşayanların sayısı azalıyor: Göçmen sayısı ile birlikte nüfus da düştü

Almanya'ya dışarıdan göçün durmasıyla, nüfusta ilk kez bir azalma oldu

SHABER3.COM

Federal Almanya’nın nüfusu son 10 yılda ilk kez düştü. Feeral İstatistik Dairesi 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Almanya’da 83 milyon 100 bin kişinin yaşadığını bildirdi.

Bu rakamın 6 ay öncesine göre 40 bin daha az olduğu açıklandı. Federal İstatistik Dairesi uzmanlarına göre, bu düşüşün nedeni yavaşlayan göç hareketleri. Açıklamada, bu yılın ocak ve şubat aylarında Almanya’ya gelenler ile gidenlerin bir önceki yılın aynı dönemine göre aynı düzeyde kaldiği belirtildi. Ancak mart ayından itibaren istatistiklerde göçmen girişinin büyük bir gerileme yaşadığı gözlendi.

Bu yıl ülkeye yerleşmek üzere gelenlerin sayısı ile Almanya’yı terk edenlerin sayısı arasındaki fark 17 bin oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki değerlerin çok altında. 2019 yılında Almanya’ya göç edenlerin sayısı, Almanya’yı terk edenlerden 167 bin daha fazlaydı. 


Geçici sonuçlara göre, Almanya’da vefat edenlerin sayısı 112 bin ile yeni doğanların sayısından (105 bin) daha yüksek oldu. Göç edenlerin sayısındaki düşüş, doğum sayısındaki geriliğin yarattığı boşluğu dolduramadığı için Almanya’nın nüfusu azaldı.

Daha önce son kez 2010 yılının ikinci yarısında Almanya’nın nüfusu gerilemişti. 2011 yılından bu yana nüfus artıyor. En yüksek artışa göç yığılmasının olduğu 2015’in ikinci yarısında rastlanmış, nüfus artışı binde 9 olmuştu.

Federal İstatistik Dairesi’ne göre, göçmen ve ülkede yaşayan insan sayılarının azalması, koronavirüs nedeniyle konulan kısıtlamalarla aynı döneme denk düşüyor. Sınırlanan seyahat olanaklarının yanı sıra göç hareketlerinin gecikerek saptanması da bu gerilemede bir rol oynayabilir. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da yaşayanların sayısı azalıyor: Göçmen... Sonraki Haber >>

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Açılmış köprüyü fark etmedi!

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Nasıl yani geçen senenin verisi olmasın bu?

Film gibi bir hadise !

Film gibi bir hadise !

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Gökdelende yangın dehşeti!

Gökdelende yangın dehşeti!

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

CNN muhabirinin rakunla mücadelesi viral oldu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:24:16