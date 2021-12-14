Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da yeni aşı tartışması /14 Aralık 2021 14:55

Almanya’da yeni aşı tartışması

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) bu ay içerisinde var olan ‘mRNA’ bazlı aşıların aksine gen teknoloji ile üretilmediği belirtilen ‘Novavax’ adlı koronavirüs aşısına onay vermesinin beklendiği bildirildi.

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Gen teknolojisi ile üretildikleri gerekçesiyle BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson gibi EMA tarafından onaylı Koronavirüs aşılarına mesafeli duran ve şimdiye kadar aşı olmamış kişilerin beklediği yeni aşı ise ‘Ölü mü, değil mi’ tartışmalarına neden oldu. ABD’li ilaç şirketi Novavax tarafından üretilen ve şimdiye kadar sadce Endonezya ve Filipinler’de onay verilen aşının tetanoz, difteri veya normal grip aşılarında olduğu gibi inaktif ‘ölü’ virüsler içerdiği belirtilmişti. Ancak konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulunan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), “Kimse kendini kandırmasın ‘ölü aşı’ yok” dedi. Novavax aşısının rekombinant virüs proteinlerinden oluştuğunu belirten Lauterbach, “Çok sayıda insanın ‘ölü aşı’ beklemesi nedeniyle, böyle niteleniyor. Ayrıca mRNA bazlı aşılar daha etkili” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Novavax aşısında kullanılan protein teknolojisinin uzun süredir yeni nesil grip aşılarında uygulanması nedeniyle mRNA bazlı aşılara karşı tepkili olanların daha fazla ilgisini çektiği ifade edildi. Rekombinant proteinli aşıların ‘canlı’ ile ‘inaktif’ arası bir aşı türü olduğu, dolaylı yoldan da gen teknolojisi ile alakalı olduğuna ayrıca dikkat çekildi.
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