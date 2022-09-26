Almanya’da yeni göç dalgası endişesi

Sınırların güvenliğinden sorumlu Alman Federal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle genç yaştaki Suriyeli ve Afganların giderek daha sık bir şekilde yasadışı yollardan Almanya’ya girmeye çalıştıkları belirlendi.
Yetkililer sadece Saksonya eyaletinde her gün yaklaşık 100 mültecinin kayıtlara geçtiğini, bunların çoğunluğunun "Balkan rotası" olarak bilinen güzergahtan gelerek Almanya’nın doğusundaki Çek Cumhuriyeti üzerinden kaçak giriş yaptıklarının saptandığını duyurdu.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Balkanlar üzerinden Almanya’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının artmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.
Göçün neden birden bire bu kadar arttığının belirsiz olduğunu sözleyen Faeser, komşu ülkeler tarafından yeterince kontrol yapılmamasını eleştirdi. "Yasa dışı girişleri durdurma konusunda ortak bir sorumluluğumuz var" diyen Alman Bakan, Federal Polis Teşkilatı’nın Çek sınırındaki gözetim faaliyetlerini arttırdığını, ayrıca Avusturya ile olan sınır kontrollerini genişlettiğini duyurdu.
"Göçmenler Balkan rotası üzerinden yola çıkmaya hazırlanıyor" iddiası
Sosyal medyada paylaşılan haber ve videolarda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıdan oluşan ve sayılarının 40 bini bulduğu öne sürülen bir grubun Almanya'ya doğru yürüyüşe başladığı iddia edilmişti.
Ancak daha sonra paylaşılan videonun 2015 yılından ve Slovenya-Hırvatistan sınırındaki bir mülteci göçüne ait olduğu ortaya çıkmış, buna karşın kış ayları gelmeden Avrupa ülkelerinin sınırlarına kafileler halinde konvoylarla gitme planını hayata geçirmek için sosyal medya üzerinden organize olan grupların bulunduğu iddialarının ise doğru olduğu anlaşılmıştı.
Söz konusu gruplarda Türkiye’de yaşayan sığınmacıların yanı sıra, Sudan, Suriye, Lübnan, Afganistan gibi ülkelerden çok sayıda kişinin Avrupa’ya gitme umuduyla yer aldıkları ortaya çıktı.
AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex’in gözlemleri de "Balkan rotası" üzerinde bir hareketlilik olduğunu doğruluyor.
Düzensiz göçmenlerin Avrupa’ya ulaşmak için kullandığı en yaygın rotanın Batı Balkanlardan başladığını belirten Frontex yetkilileri, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gözergahının yanı sıra Bosna-Hersek, Hırvatistan veya Sırbistan’a da yasa dışı göç denemeleri olduğunu ifade ediyor.
Frontex’in raporlarında "Balkan rotası" üzerinden Avrupa’ya geçen yasa dışı göçmen sayısının 2022'nin Ocak-Temmuz ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 205 artış gösterdiği belirlenmiş.
Almanya’daki sığınmacı sayısı 3 milyona yaklaştı
Öte yandan, Almanya Kentler ve Belediyeler Birliği, Ukrayna’dan Almanya’ya kaçanların rekor sayıya ulaşması nedeniyle barınma kapasitelerinin sınırına geldiği açıklandı.
Birlik, "Belediyeler şimdiden 2015 ve 2016’daki gibi bir durumla karşı karşıya ve bu kış çok daha fazla insanın Almanya’ya kaçacağına dair birçok gösterge var. Bu durum daha da artarsa, kışın gerçek bir konaklama darboğazına doğru ilerliyoruz" diye uyardı.
Almanya’da savaş başladığından bu yana bugüne kadar Ukrayna’dan gelen 1 milyondan fazla mülteci polis tarafından kayıt altına alındı. Buna paralel Almanya'da sığınmacı olarak kayıtlara geçirilenlerin sayısı 2. Dünya Savaşı sonrasının en yüksek seviyesine çıktı.
Yabancılar Kayıt Merkezi'ndeki sığınmacıların sayısı Haziran sonu itibarıyla 2 milyon 900 bin kişiye ulaştı. Bu rakam 6 ay öncesine göre bir milyon kişiden fazla artışa tekabül ediyor. 2015-2016 yıllarında ülkeye çoğunluğu Suriyeli ve Afgan yaklaşık 1 milyon mülteci giriş yapmıştı.