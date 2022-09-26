Almanya’da yeni göç dalgası endişesi









Sınırların güvenliğinden sorumlu Alman Federal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle genç yaştaki Suriyeli ve Afganların giderek daha sık bir şekilde yasadışı yollardan Almanya’ya girmeye çalıştıkları belirlendi.





Yetkililer sadece Saksonya eyaletinde her gün yaklaşık 100 mültecinin kayıtlara geçtiğini, bunların çoğunluğunun "Balkan rotası" olarak bilinen güzergahtan gelerek Almanya’nın doğusundaki Çek Cumhuriyeti üzerinden kaçak giriş yaptıklarının saptandığını duyurdu.





Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Balkanlar üzerinden Almanya’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının artmasının kendisini endişelendirdiğini söyledi.





Göçün neden birden bire bu kadar arttığının belirsiz olduğunu sözleyen Faeser, komşu ülkeler tarafından yeterince kontrol yapılmamasını eleştirdi. "Yasa dışı girişleri durdurma konusunda ortak bir sorumluluğumuz var" diyen Alman Bakan, Federal Polis Teşkilatı’nın Çek sınırındaki gözetim faaliyetlerini arttırdığını, ayrıca Avusturya ile olan sınır kontrollerini genişlettiğini duyurdu.



