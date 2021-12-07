AKP’ye yakın isimlerin ekonomi ile ilgili yorumları gündem olmaya devam ediyor. Dolar satarak döviz artışını önlemeyi öneren Necmettin Batırel’in ardından AKP’li Resul Tosun da yaptığı hesaplamalarla Almanya’da yüzde 150 enflasyon olduğunu öne sürdü.







Bold'da yer alan habere göre AKP’nin 22. Dönem Milletvekili Resul Tosun’un Almanya hakkında yaptığı enflasyon hesabı şaşırttı. Tosun, “Almanya, son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış. Yani yüzde 150’lik bir enflasyon var” dedi.







ALMANYA’DA YÜZDE 150 ENFLASYON VAR





Habertürk’te Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan AKP’li Resul Tosun’un yaptığı enflasyon hesabı dikkat çekti. Almanya’da yüzde 150’lik bir enflasyon olduğunu savunan AKP’li Tosun, “Almanya, son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor. Yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış. Yani yüzde 150’lik bir enflasyon var. Şu an dünyanın yaşadığı bu kriz, sadece Türkiye’ye mahsus bir şey değil. Türkiye’de TÜİK yüzde 21 diyor, diğerleri yüzde 58 falan diyor ama Almanya’da yüzde 150 enflasyon var” dedi.





10 MİLYAR DOLAR ŞAKKADANAK SATARIM





Ahmet Hakan’ın programında söylediği sözlerle adı ‘Şakkadanak Necmettin’e çıkan Necmettin Batırel ise, 4 yıl önce doların 3.5 lirayı gördüğü gün katıldığı canlı yayın programında “10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket… Niye satıyor? Nasıl satıyor? ‘Hani rezervi düşüktü’ filan derler? ‘Demek ki rezervleri varmış’ diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek… Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20… Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay” sözleriyle olay olmuştu.





AKP BATIREL’İ DİNLEYİP 128 MİLYAR DOLAR SATTI





Satılan 128 milyar dolarla AKP’nin ekonomi politikası olarak Batırel’i dinlediği ortaya çıkmıştı. Geçen aylarda çıktığı bir programda Batırel dolarla ilgili yine açıklamalar yapmış, “Doların taliplisi olmazsa, rakamlar yükseliyor ama alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer fiyat. Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar” demişti.