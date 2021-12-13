Almanya’daki kalifiye işçi sıkıntısı sürüyor

Avrupa Birliği’nin en büyük, dünyanın da önde gelen ekonomilerinden biri olan Almanya’da kalifiye işçi sıkıntısı, yıllardır en büyük sorunlardan biri. Ekonomi çevreleri, sorunun önümüzdeki yıllarda daha dramatik boyutlara ulaşarak Almanya ekonomisini frenleyeceğinin altını çiziyor.Geçen hafta Çarşamba günü işbaşı yapan yeni koalisyon hükümeti, konuya Angela Merkel hükümetinden daha kararlı el atacağa benziyor. SPD, Yeşiller ve FDP’nin üzerinde anlaştıkları 177 sayfalık koalisyon anlaşmasına göre, eksikliği duyulan kalifiye elemanların yurtdışından da gelebilmesi için göç hukukunun yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Almanya’nın Kanada gibi "puan sistemi" ile eğitimli, nitelikli ve uzman göçmenlere kapıları açması planlanıyor. Bu kapsamda diğer ülkelerden gençlerin Almanya’da meslek ve üniversite eğitimi görmeleri ve eğitimlerinden sonra ülkede kalmaları da desteklenecek.2005 yılından sonra 16 yıl boyunca başbakanlık koltuğunda oturan Angela Merkel, uzun süre işgücü açığının Almanya’nın kendi içinde ve Avrupa Birliği’ne o dönemde yeni üye olan Balkan ülkelerinden gelecek nitelikli elemanlarla kapatılmasının mümkün olacağını savundu. Ancak bu beklenti, Almanya‘nın ülkeye göç etmek isteyen yüksek nitelikli kişiler ve akademisyenlere, ABD ve Kanada’nın yanısıra bazı başka AB ülkelerine göre daha az cazip koşullar sunması nedeniyle tatmin edici bir düzeye ulaşmadı.Son iki yıldaysa Corona virüsü salgınına rağmen ülke ekonomisinde yaşanan büyümeye paralel nüfustaki hızlı yaşlanma, nitelikli işgücü açığını her geçen gün arttıran bir etki meydana getirdi. Demografik hesaplamalar, 2030 yılına kadar Almanya’daki 20 ila 65 yaş istihdamının 3,9 milyon kişi azalarak 45,9 milyona düşeceğini gösteriyor. 2050’li yıllara gelindiğinde her üç kişiden birinin 67 yaş üzerinde, yani emeklilik yaşında olacağı, önlem alınmazsa nüfustaki dengesizlik nedeniyle bakım giderlerinin ülke finansmanını çökerteceği ve toplumun refahının tehlikeye gireceği belirtiliyor.