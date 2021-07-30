Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’daki vakalarda tatilcilerin payı artıyor /30 Temmuz 2021 11:55

Almanya’daki vakalarda tatilcilerin payı artıyor

Robert Koch Enstitüsü raporuna göre Almanya'daki korona vakalarında yurtdışından dönen tatilcilerin payı artıyor. Enfeksiyonun gerçekleştiği tahmin edilen ülkeler arasında İspanya, Türkiye ve Hollanda başı çekiyor.

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Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) raporuna göre Almanya'daki yeni korona vakalarında, kısa süre önce yurtdışında tatil yapmış ve buralarda enfeksiyon kaptığı düşünülen kişilerin oranı artıyor.

Enstitü Perşembe akşamı açıkladığı haftalık durum raporunda 28 Haziran - 25 Temmuz arasında 3 bin 662 vakada virüsün yurtdışında kapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti. Virüsün kapıldığı tahmin edilen ülkeler arasında İspanya, Türkiye ve Hollanda başı çekiyor. Bu ülkeleri Hırvatistan ve Yunanistan takip ediyor. Fransa, İtalya, Avusturya ve Danimarka listenin ilk on sırasında yer alan diğer ülkeler.

RKI raporuna göre, koronavirüs vakalarında bulaşmanın Almanya içinde gerçekleştiği vakalar halen en yüksek orana sahip. Enstitü, yeni vakaların yüzde 81'ini bu şekilde sınıflandırdı. Yeni korona vakalarında Delta varyantının oranı ise yüzde 91 ile son derece yüksek olarak kaydedildi. Vakalarda aşılamanın nispeten düşük olduğu 10-34 yaş grubu insanların payı da artıyor.

Almanya’da bakanlar kurulunun bugün yeni bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor. Buna göre, 1 Ağustos’tan itibaren yurtdışından dönüşlerde 12 yaşından büyük herkesten, ya negatif test sonucunu, ya hastalığı geçirmiş olduğunu, ya da aşı yaptırmış olduğunu belgelemesi istenecek.
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