Almanya’daki yeni koalisyon seçenekleri neler?

Bu üç parti, toplam 434 sandalyeyle bir koalisyon hükümeti kurma şansına sahip
İkinci olasılıkta, oyların yüzde 25’ini aldığı tahmin edilen CDU/CSU, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’yi yanına alıp bir koalisyona gidebilir.
Bu durumda 417 sandalye ile hükümet kurulabilir.
Üçüncü olasılık, Sosyal Demokrat Parti’nin, CDU/CSU ile ortak koalisyona gitme ihtimali.
Bu durumda ise iki parti 413 sandalyeli bir hükümet oluşturabilir.
Diğer bir olasılık ise Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ile oyların yüzde 5'ini alması beklenen Sol Parti'nin birlikteliğiyle kurulacak üçlü koalisyon.
Bu durumda üç parti, toplam 376 sandalyeyle bir hükümet kurabilir.
Sol Partinin meclise girebilmesi için yüzde 5'lik barajı geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.