Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’daki yeni koalisyon seçenekleri neler? /27 Eylül 2021 09:32

Almanya’daki yeni koalisyon seçenekleri neler?

Almanya'da bugün düzenlenen genel seçimde ilk sandık çıkış anketleri, koalisyon hükümetinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyarken, koalisyon için dört olasılık ön plana çıkıyor.

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İlk anket sonuçlarına göre oyların yüzde 25’ini aldığı tahmin edilen Sosyal Demokrat Parti, oyların yüzde 15’ini alma imkanı olan Yeşiller Partisi ve oyların yüzde 11’ini alması öngörülen Hür Demokrat Parti ortak bir koalisyon çatısı altında bir araya gelebilir.

Bu üç parti, toplam 434 sandalyeyle bir koalisyon hükümeti kurma şansına sahip

İkinci olasılıkta, oyların yüzde 25’ini aldığı tahmin edilen CDU/CSU, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’yi yanına alıp bir koalisyona gidebilir.

Bu durumda 417 sandalye ile hükümet kurulabilir.



Üçüncü olasılık, Sosyal Demokrat Parti’nin, CDU/CSU ile ortak koalisyona gitme ihtimali.

Bu durumda ise iki parti 413 sandalyeli bir hükümet oluşturabilir.

Diğer bir olasılık ise Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ile oyların yüzde 5'ini alması beklenen Sol Parti'nin birlikteliğiyle kurulacak üçlü koalisyon.

Bu durumda üç parti, toplam 376 sandalyeyle bir hükümet kurabilir.

Sol Partinin meclise girebilmesi için yüzde 5'lik barajı geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor.
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