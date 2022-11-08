Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: Fincancı’yı derhal serbest bırakın /08 Kasım 2022 13:41

Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: Fincancı’yı derhal serbest bırakın

Almanya Tabipleri Birliği Başkanı Klaus Reinhard, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yolladığı mektupta Fincancı’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef göstermesiyle tutuklanan Fincancı’ya İspanya’nın ardından Almanya’dan da destek geldi.

Türk Tabipleri Birliği, Almanya Tabipler Birliği’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Fincancı’nın serbest bırakılması için gönderdiği mesajı İnternet sitesinde paylaştı.



TTB’den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Mektupta, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının hem ifade özgürlüğü hakkına hem de hekim meslek örgütünün özyönetimine saldırı anlamına geldiği belirtildi. Hekimlerin kendilerini toplum sağlığına adadığı, bu nedenle insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesinin her hekimin görevi olduğu hatırlatılan mektupta, Fincancı’nın hekim ve insan hakları savunucusu kimliklerinin ayrılmaz bir biçimde bağlantılı olduğu vurgulandı.


Mektupta ayrıca Berlin, Hessen ve Hamburg tabip birliklerinin, Tıbbi Barış Örgütü (IPPNW), Demokrat Tabipler Derneği (VDÄÄ) ile hekim ve tıp öğrencilerinin sendikasının (The Marburger Bund), Fincancı’nın derhal serbest bırakılması çağrısını içeren açıklama ve mesajlarına da yer verildi.”

Dün de İspanyol Tabipler Konseyi Başkanı Dr. Thomás Cobo Casto Fincancı’ya destek ve dayanışma mektubu göndermişti.
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