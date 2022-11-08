Almanya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup: Fincancı’yı derhal serbest bırakın

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef göstermesiyle tutuklanan Fincancı’ya İspanya’nın ardından Almanya’dan da destek geldi.

Türk Tabipleri Birliği, Almanya Tabipler Birliği’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Fincancı’nın serbest bırakılması için gönderdiği mesajı İnternet sitesinde paylaştı.

TTB’den yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:





“Mektupta, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanmasının hem ifade özgürlüğü hakkına hem de hekim meslek örgütünün özyönetimine saldırı anlamına geldiği belirtildi. Hekimlerin kendilerini toplum sağlığına adadığı, bu nedenle insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesinin her hekimin görevi olduğu hatırlatılan mektupta, Fincancı’nın hekim ve insan hakları savunucusu kimliklerinin ayrılmaz bir biçimde bağlantılı olduğu vurgulandı.









Mektupta ayrıca Berlin, Hessen ve Hamburg tabip birliklerinin, Tıbbi Barış Örgütü (IPPNW), Demokrat Tabipler Derneği (VDÄÄ) ile hekim ve tıp öğrencilerinin sendikasının (The Marburger Bund), Fincancı’nın derhal serbest bırakılması çağrısını içeren açıklama ve mesajlarına da yer verildi.”





Dün de İspanyol Tabipler Konseyi Başkanı Dr. Thomás Cobo Casto Fincancı’ya destek ve dayanışma mektubu göndermişti.