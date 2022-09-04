Almanya’dan enflasyona karşı 65 milyar avroluk yardım paketi

Dünyada etkili olan enerji fiyatlarındaki yükseliş Almanya'da da etkili oluyor.





Bu kapsamda yönetimin vatandaşlarına yardımcı olmak adına 65 milyar avroluk üçüncü yardım paketini hazırlandığı ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası vatandaşları ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar avroluk üçüncü yardım paketi hazırladı. Alman hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizi sonrası vatandaşları ve şirketleri yükselen enflasyonun etkisinden korumak için 65 milyar avroluk üçüncü yardım paketi hazırladı.

‘Rusya gaz sözleşmelerini ihlal ediyor’





On ayda üçüncü yardım paketi





Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken ve Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Omid Nouripour’la düzenlediği ortak basın toplantısında hükümetin enerji krizine ve fiyat artışlarına karşı alacağı önlemleri açıkladı.Alman halkının yüksek enerji fiyatlarından, artan yaşam maliyetlerden ve geleceklerinden endişe duyduğunun bilincinde olduğunu belirten Scholz, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor” dedi. Scholz, hükümetinin de bu konularda kaygılı olduğunu vurgulayarak bu zor duruma Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğunu söyledi.Scholz, “Savaşın sonuçlarını hepimiz hissediyoruz. Tüm Avrupa ve tüm dünya sonuçları hissedecek” dedi.Scholz, Rusya’nın gaz tedarikiyle ilgili sözleşmelerini ihlal ettiğini söyledi. Rus enerji şirketi Gazprom, bakım nedeniyle Kuzey Akım boru hattındaki gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı.Scholz, Alman hükümetinin bu duruma önceden hazırlandığını belirterek bu dönemi atlatmak için gaz depolarını doldurmaya devam ettiklerini, kömür santrallerini çalıştırdıklarını ve LNG terminalleri kurmayı hızlandırdıklarını söyledi.Açıklamada, ‘yüksek enerji fiyatlarının hızla artan yükü nedeniyle hane halkı ve şirketler için zamanında ve orantılı bir rahatlama gerekli’ denilerek paketin toplam değerinin 65 milyar avronun üzerinde olduğu belirtildi.Paketin, Alman hükümetinin yükselen enerji fiyatlarına karşı son on ayda hazırladığı üçüncü paket olması dikkati çekti.