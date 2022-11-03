Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, Scholz'un Rusya'ya yönelik tutumunun değiştiği yönündeki sözlerine Alman hükümetinden yanıt geldi.





Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet sözcüsü, Salı günü Erdoğan ile Scholz arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin, "Görüşmede Başbakan Scholz, bu zalim savaşı bitirmenin, Rus birliklerini Ukrayna'dan çekmenin ve Kiev ile barış görüşmelerine oturmanın Rusya Devlet Başkanı'na bağlı olduğu yönündeki tutumunu yinelemiştir" açıklaması yaptı.





Almanya Başbakanı Scholz daha önceki açıklamalarında, Ukraynalıları dışarıda bırakacak şekilde Rusya ile müzakerelere oturulmasının asla söz konusu olmayacağı şeklindeki tutumunu defalarca yinelemiş, savaşın tüm sorumluluğunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de olduğunu vurgulamıştı.





Salı günkü Erdoğan-Scholz görüşmesi sonrasında Berlin'den yapılan açıklamada da "Almanya Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya'nın nükleer söyleminin sorumsuzca olduğu konusunda hemfikir oldukları" kaydedilmişti.





Erdoğan, dün katıldığı ATV, A Haber, A Para ve A News ortak canlı yayınında, Salı günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu belirtmiş ve liderler diplomasisinin önemine vurgu yapmıştı. Erdoğan bu bağlamda, "Olaf bile bir ay önce çok farklı bir noktadaydı ama şimdi daha farklı bir noktada. Bu görüşmeler deneyim kazandırdığı gibi bir de bakıyor ki Sayın Putin öyle üzerine gitmekle geri adım atacak birisi değil. Öyleyse o zaman diyor ki, 'Biz burada işin tam manasıyla uyum noktasını yakalayalım ki netice alalım" ifadelerini kullanmıştı.