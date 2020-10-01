Almanya’dan flaş Türkiye kararı!

Çin'de 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip Koronirüs (Covid-19) dünya genelinde etkisini sürdürürken, ülkeler ikinci dalga endişesiyle tedbir üstüne tedbir alıyor.







Vak'aların arttığı Almanya’da ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) dışındaki pek çok ülkeyi kapsayan seyahat uyarıları kaldırıldı.





Alman kabinesinin üç hafta önce aldığı karar bugün itibarıyla devreye girdi. Türkiye’ye karşı özel uygulamaların devam ettiğini duyurdu. 4 milyondan fazla Türkiye vatandaşının ikamet ettiği ülkede bazı kısıtlamaların devam edeceği belirtildi.





Bazı sahil kasabalarına seyahat izni çıkarılırken, Türkiye’ye gidenlerin dönüşte mutlaka Covid-19 testinden negatif sonuç alması mecburiyetinin süreceği belirtildi.





AB İÇİNE HAZİRANDA KALDIRMIŞTI





Dışişleri Bakanlığı’nın uyarılarını devam ettirdiği ülkeler ise Avustralya, Çin, Kanada, Rwanda ve Uruguay olarak dikkati çekiyor.





Almanya ilk olarak Mart ayında İtalya’daki vakaların patlama yapması üzerine global anlamda seyahat uyarıları getirmiş, ancak çoğu Avrupa ülkesi için Haziran ayında bunları kaldırmıştı. Berlin yönetimi eylül ayında Avrupa içinde vak'a sayısı 100 binde 50’nin üzerine çıkınca uyarılara yeniden işaret etmişti.





MERKEL’DEN 20 BİN VAK'A UYARISI





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Covid-19 vak'alarının artması üzerine bir dizi yeni tedbir açıkladı.





Harekete geçmezlerse günlük 20 bin vak'a seviyesinin görülebileceğini belirten Merkel, ülke genelinde bir karantinadan kaçınmak için eyalet bazında ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.





Kamusal alanlarda 50'den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan Merkel, “Sonbahar ve kış aylarında daha zor zamanların geldiğini biliyoruz. Verileri paylaşmayan bar ve restoran sahipleri de 50 eurodan başlayan cezalarla karşılaşacak.” dedi.

