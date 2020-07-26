Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan flaş Türkiye kararı /26 Temmuz 2020 09:24

Almanya’dan flaş Türkiye kararı

Corona virüsü salgını can almaya devam ederken Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan flaş bir açıklama geldi. Bir radyo kanalına konuşan Spahn, "ABD, Brezilya ve Türkiye'den gelenlere anında test yapılacak. Diğer ülkelerden gelenler 3 gün içinde test yapacak" dedi.

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Corona virüsü dolayısıyla Türkiye’ye seyahat tavsiye etmeyen Almanya hükümeti flaş bir karar aldı. Kararı Almanya Saplık Bakanı Jens Spahn, Deutschlandfunk isimli radyo kanalında açıkladı. Spahn, “Hükümetimiz corona virüsünün yayılmasını durdurmak için her şeyi yapmaya çalışıyor fakat bunu da insanların temel haklarına saygı göstererek yapmak istiyor. Yasal olarak insanlara zorunlu test yaptırabilir miyiz buna bakıyoruz” dedi.

Spahn, corona virüsü riskinin yüksek olduğu ülkelere giden Alman vatandaşlarına zorunlu test getirilmesinin gündemde olduğunu söylerken Reuters haber ajansı, “ABD, Brezilya ve Türkiye’nin de olduğu yüksek riskin olduğu ülkelere gidenlere anında test zorunlu hale gelecek. Diğer ülkelerden gelenler ise 3 gün içerisinde test olabilecek” yorumunu yaptı.

Risk grubundaki ülkelerden gelenlerin test sonucunda negatif çıkması durumunda 14 günlük karantina uygulanmayacağı belirtilirken, test sonucunun pozitif çıkması durumunda karantina uygulanabileceği aktarıldı.
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