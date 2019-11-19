Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan İsrail’e sert eleştiri /19 Kasım 2019 19:39

Almanya’dan İsrail’e sert eleştiri

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarıandaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşası konusunda bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada İsrail'in bu yaklaşımının iki devletli çözümü zorlaştırdığı belirtildi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşim politikasına ilişkin tutumunun belli olduğu ve değişmediği belirtildi.

“(İsrail'in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor” ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda uluslararası değerlendirmeyi teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2334 sayılı kararına işaret edildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliğindeki (AB) partnerlerle, müzakereler sonucunda ihtilaftaki iki tarafın meşru taleplerinin karşılanacağı çözümü bulmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Alman hükümeti, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor.
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