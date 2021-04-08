Almanya’dan Rus aşısı atağı

Almanya'da aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi nedeniyle eleştiriler dinmezken hükümet bunu aşmak için yeni yollar arıyor.





Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn kamu yayın kuruluşu WDR'e yaptığı açıklamada Almanya'nın, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) onayı alması halinde Moskova ile Sputnik V aşısı almak için görüşmeyi planladığını açıkladı. Spahn Almanya'nın bunu eğer aşılama kampanyasını hızlandıracaksa Avrupa Birliği'nden (AB) bağımsız yapmaya hazır olduğunu söyledi.





Spahn açıklamasında "AB dün Sputnik için sözleşme yapmayacağını açıkladı. Ben de AB sağlık bakanları toplantısında Almanya adına Rusya ile ikili görüşme yürüteceğimizi aktardım" şeklinde konuştu.





Alman Sağlık Bakanı konu hakkında iki soru işareti bulunduğunu belirterek, Rusya'nın aşı ile ilgili verileri EMA'ya vermesi gerektiğini ve EMA onayından sonra Almanya'ya ne kadar aşının ne zaman ulaşacağına dair bağlayıcı bir taahhüt vermesi gerektiğini kaydetti.







Bavyera'dan niyet mektubu

Spahn'ın açıklaması Bavyera eyaletinin EMA onayladığı taktirde 2,5 milyon doz Sputnik V aşısı almak için Rusya ile niyet mektubu imzaladığını duyurmasının ardından geldi. Rusya'dan aşı ithalatı yanında R-Phram şirketi tarafından Bavyera'daki Illertissen kentinde bir üretim tesisi de kurulacağını belirtiliyor.





Almanya salgında üçüncü dalga ile mücadele ederken aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesinin Rus aşısına olan ilgiyi arttırdığı belirtiliyor.





Almanya'da nüfusun sadece yüzde 13'üne tek doz aşı uygulandı. Son 24 saatte 20 binden fazla yeni vaka tespit edilirken, 300'den fazla kişi de yaşamını yitirdi.





Avrupa Birliği'nin iç pazardan sorumlu komiseri Thierry Breton ise Sputnik V aşısının AB'ye kısa dönemde aşı kampanyası konusunda yardımı olamayacağını söyledi.





EMA Sputnik V aşısı onay süreci için ön incelemeleri Mart ayı başında başlatmıştı.





Son dönemde aşı ile ilgili olumlu değerlendirmeler artıyor. The Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma Sputnik V'in yüzde 90'ın üzerinde etkili ve güvenli olduğunu göstermişti.