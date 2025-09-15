Almanya’dan Türkiye için seyahat uyarısı: Keyfi şekilde gözaltına alınabilirsiniz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerine ise yalnızca “zorunlu hallerde” gidilmesi önerildi. Güvenlik durumunun hızla değişebildiğine dikkat çekildi.





Yetkililer, suçlamaların çoğunlukla Kürt kökenli kişilere ya da Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen kişilere yöneltildiğini belirtti. Almanya’da ifade özgürlüğü kapsamında sayılan sosyal medya paylaşımları, yorumlar veya “beğeniler”in Türkiye’de cezai kovuşturmaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.





Almanya Dışişleri Bakanlığı (Auswärtiges Amt), Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’ye seyahat edecek Alman vatandaşları için güncel güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, Türkiye’de bulunanların kalabalık alanlardan, siyasi gösterilerden ve protestolardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, keyfi şekilde gözaltına alınabilicekleri uyarısıda yer aldı.Uyarıda, özellikle Suriye ve Irak sınırına yakın bölgeler — Şırnak, Hakkâri, Mardin, Gaziantep’in kırsal alanları ve Suriye sınır hattı — için “seyahat etmeyin” çağrısı yapıldı. Bu bölgelerde zaman zaman güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandığı, roket saldırıları ve terör eylemleri riski bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Türkiye’de Alman vatandaşlarının keyfi olarak gözaltına alınabildiği, yurtdışına çıkış yasağıyla karşılaşabildiği veya ülkeye girişlerinin engellenebildiği ifade edildi. Daha önce sorunsuz giriş-çıkış yapan kişilerin bile, eski veya yeni suçlamalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınabildiği kaydedildi.Yeni “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” kapsamında, güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit olarak değerlendirilen açıklamaların cezai yaptırımlara sebep olabileceği belirtildi. Ayrıca Almanya’daki gösterilere katılım veya Kürt meseleleriyle bağlantılı derneklere üyeliğin dahi Türkiye’de gözaltı ya da giriş yasağı gerekçesi olabileceği hatırlatıldı.