Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan Türkiye için seyahat uyarısı: Keyfi şekilde gözaltına alınabilirsiniz /15 Eylül 2025 15:51

Almanya’dan Türkiye için seyahat uyarısı: Keyfi şekilde gözaltına alınabilirsiniz

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarını uyardı. Kalabalık alanlardan, siyasi gösterilerden uzak durulması istendi. Sınır bölgelerinde çatışma ve terör riski hatırlatıldı. Alman vatandaşlarının keyfi gözaltılar ve giriş-çıkış engelleriyle karşılaşabildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanlığı (Auswärtiges Amt), Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’ye seyahat edecek Alman vatandaşları için güncel güvenlik uyarısı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, Türkiye’de bulunanların kalabalık alanlardan, siyasi gösterilerden ve protestolardan uzak durmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, keyfi şekilde gözaltına alınabilicekleri uyarısıda yer aldı.

Uyarıda, özellikle Suriye ve Irak sınırına yakın bölgeler — Şırnak, Hakkâri, Mardin, Gaziantep’in kırsal alanları ve Suriye sınır hattı — için “seyahat etmeyin” çağrısı yapıldı. Bu bölgelerde zaman zaman güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandığı, roket saldırıları ve terör eylemleri riski bulunduğu belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerine ise yalnızca “zorunlu hallerde” gidilmesi önerildi. Güvenlik durumunun hızla değişebildiğine dikkat çekildi.

KEYFİ ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINABİLİRSİNİZ UYARISI

Açıklamada, Türkiye’de Alman vatandaşlarının keyfi olarak gözaltına alınabildiği, yurtdışına çıkış yasağıyla karşılaşabildiği veya ülkeye girişlerinin engellenebildiği ifade edildi. Daha önce sorunsuz giriş-çıkış yapan kişilerin bile, eski veya yeni suçlamalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınabildiği kaydedildi.

Yetkililer, suçlamaların çoğunlukla Kürt kökenli kişilere ya da Gülen cemaatiyle ilişkilendirilen kişilere yöneltildiğini belirtti. Almanya’da ifade özgürlüğü kapsamında sayılan sosyal medya paylaşımları, yorumlar veya “beğeniler”in Türkiye’de cezai kovuşturmaya yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

‘DEZENFORMASYNO YASASI’NA DİKKAT

Yeni “Dezenformasyonla Mücadele Yasası” kapsamında, güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit olarak değerlendirilen açıklamaların cezai yaptırımlara sebep olabileceği belirtildi. Ayrıca Almanya’daki gösterilere katılım veya Kürt meseleleriyle bağlantılı derneklere üyeliğin dahi Türkiye’de gözaltı ya da giriş yasağı gerekçesi olabileceği hatırlatıldı.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’dan Türkiye için seyahat uyarısı: Keyfi şekilde... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:25:38