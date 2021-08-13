Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan Türkiye kararı: ‘Yüksek riskli bölge’ ilan etti /13 Ağustos 2021 14:09

Almanya’dan Türkiye kararı: ‘Yüksek riskli bölge’ ilan etti

Almanya, Türkiye ile birlikte ABD ve İsrail'i 'yüksek riskli ülke' ilan etti.

SHABER3.COM

Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve ABD'yi yüksek riskli ülke ilan etti, aşı yaptırmayanlara en az beş günlük karantina zorunluluğu getirdi.

FUNKE medya grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, Karadağ ve Vietnam da yüksek riskli bölgeler arasına alındı. Lizbon ve Algarve kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan çıkarıldı.

Habere göre değişiklikler Pazar günü devreye girecek, Türkiye'ye yönelik değişiklik ise salı gecesi yürürlüğe girecek.

Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da Covid-19 geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse on gün karantinaya alınacaklar. Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.
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