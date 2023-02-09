Almanya’dan Türkiye ve Suriye’ye yapılan aramalar ücretlendirilmeyecek

Telefonica Almanya’dan yapılan açıklamada, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyede bulunuldu.









Açıklamada, Telefonica’nın kendi markaları O2, O2 Business, Blue, AY YILDIZ ve Ortel Mobile ile Almanya’dan Türkiye ve Suriye’ye 9 Şubat-17 Şubat’ta yapılan arama ve gönderilen SMS’lerden ücret alınmayacağı bildirildi.





Söz konusu süre boyunca Türkiye’de ücretsiz dolaşım sunulduğu belirtilen açıklamada, “Bu, insanların aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle bağlantıda kalmalarına yardımcı olmak içindir. Ayrıca, sahadaki yardımcıları da destekler. Tüm ekiplerimizdeki yardım etme isteği muazzam. Diğer yardım seçenekleri şu anda incelenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.





Telefonica Üst Yöneticisi (CEO) Markus Haas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye ve Suriye’den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.





Haas, “Deprem felaketi karşısında derin bir şok yaşıyorum. O2 Telefonica ve AY YILDIZ’daki ekiplerimizin yardım etme istekliliği ve desteği beni daha da etkiledi. Bağışlar, yardım çalışmaları ya da umut ve güven veren çağrılar ve mesajlar… Her katkı önemlidir. İhtiyaç sahibi insanlar için hep birlikte yakın durmaya devam edelim” ifadelerini kullandı.



