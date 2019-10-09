Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan Türkiye’ye kınama /09 Ekim 2019 19:17

Almanya’dan Türkiye’ye kınama

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna başlattığı harekatı "en sert şekilde" kınadı.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı "Barış Pınarı Harekâtı"nı en sert şekilde kınadığını açıkladı. 

Maas, "Türkiye bu şekilde, bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma ve IŞİD'in yeniden güçlenmesi riskini göze almış bulunmaktadır." açıklaması yaptı.

ANAYASA KOMİTESİ'Nİ İŞARET ETTİ

Alman Dışişleri Bakanı, sekiz yıllık savaşın ağır bir şekilde etkilediği Suriye'nin istikrara ve siyasi sürece ihtiyacı olduğunu belirterek bu sürecin ilk adımı olarak yakın zaman içinde oluşturulması planlanan Anayasa Komitesi'ne işaret etti. 

Maas, Türkiye‘nin harekatının yeni bir insani felaket ve yeni sığınmacı hareketlerine yol açma tehlikesine dikkati çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı, "Türkiye'yi harekatı sona erdirmeye ve güvenlik çıkarlarını barışçı yollardan izlemeye çağırıyoruz." dedi.

Almanya, askeri harekâtın başlamasının ardından Türkiye'nin Berlin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
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