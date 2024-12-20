Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı /20 Aralık 2024 01:13

Almanya’dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. İstanbul'da cinsal taciz, dolandırcılık ve hırsızlık olaylarında ciddi artış yaşandığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında muhaliflerin tutuklanma tehlikesinin devam ettiği ve terör tanımının farklı olduğu, en ufak bir şikayetle hapishaneye atılma riskinin bulunduğu ifade edildi.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısı yayınlandı. Bakanlık, özellikle Suriye ve Irak sınır bölgelerine kesinlikle gidilmemesi gerektiğini belirtti.

Gazeteci Oktay Yaman’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, uyarılarda, İstanbul’da dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının ciddi şekilde arttığına dikkat çekildi. Ayrıca, cinsel taciz vakalarının da artış gösterdiği ve kadınlar ile küçük yaştaki çocukların sokak ve restoranlardaki tuvaletlerde dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Piyasalarda gerçeğe yakın sahte 50 ve 100 Dolar/Euro banknotların dolaşımda olduğu, telefon dolandırıcılığının arttığı ve sokak protestolarında şiddet uygulandığı belirtildi. Muhaliflerin tutuklanma tehlikesinin devam ettiği ve terör tanımının farklı olduğu, en ufak bir şikayetle hapishaneye atılma riskinin bulunduğu ifade edildi.
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