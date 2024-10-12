Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan Ukrayna’nın hava savunmasına önemli destek /12 Ekim 2024 14:36

Almanya’dan Ukrayna’nın hava savunmasına önemli destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yaptığı görüşmede 1.4 milyar euro değerinde askeri yardım açıklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA
Olaf Scholz Almanya’nın Ukrayna’ya yıl sonuna kadar 1,4 milyar Euro tutarında askeri yardım sağlayacağını açıkladı. Scholz, bu yardımlarla birlikte, Almanya’nın Ukrayna’nın hava savunmasına önemli bir katkıda bulunduğunu belirtti.

Bu yardımlar, Iris-T ve Skynex hava savunma sistemleri, Gepard tankları, obüsler, uçaksavar silahları ve saldırı dronları gibi askeri ekipmanları kapsayacak. Scholz, “Ukrayna’ya desteğimizi kesmeyeceğiz” diyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e zaman kazanmaya çalışmanın başarısız olacağını iletti.

Ayrıca, G7 ülkeleri Kiev’e kredi şeklinde 50 milyar dolar daha tahsis edeceğini doğruladı. Bu fonların Rusya Merkez Bankası’nın dondurulmuş varlıklarından sağlanan kazançlarla karşılanması planlanıyor. Ancak bu konuda AB ve ABD arasında hala bazı teknik engeller devam ediyor.
Zelensky ise Almanya’nın, Ukrayna’nın hava savunması konusundaki yardımlarının diğer ülkelerden daha fazla olduğunu vurgulayarak, bu destek seviyesinin korunması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Tepkisi

Rusya, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımları sert bir şekilde eleştiriyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu yardımların Ukrayna’yı destekleyen ülkelerin “çatışmaya doğrudan dahil olduklarını” gösterdiğini ifade etti. Ayrıca Moskova, Batı’nın dondurulan Rus varlıklarına yönelik eylemlerini “hırsızlık” olarak nitelendiriyor ve bu konuda hukuki adımlar atmayı planlıyor
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