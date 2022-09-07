Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’dan yeni yardım paketi: Emekliye, üniversite öğrencisine, kiracıya, çocuklara yardım parası /07 Eylül 2022 14:02

Almanya’dan yeni yardım paketi: Emekliye, üniversite öğrencisine, kiracıya, çocuklara yardım parası

Almanya'da koalisyon hükumeti, yeni yardım paketi hazırladı. Üçüncü paket, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra hayata geçirilen 65 milyar Euroluk ilk iki paketin toplamından daha fazla olacak. Pakette, kira yardımı, çocuk parasının 18 Euro arttırılması, emekliye 300 Euro, vatandaşlık parasının 500 Euro'ya yükseltilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

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Türkiye ekonomik krizde hacizlik vatandaşlarına destek açıklarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz yönetimindeki koalisyon hükumeti, Almanya’da yaşayan herkesi kapsayan kışa hazırlık paketi hazırladı.

ISINMA FATURALARINA DESTEK
Pakete göre elektrik fiyatlarına tavan fiyat gelecek. Yaklaşık 2 milyon kişinin daha ev kirası yardımı almasının önü açılacak. Ayrıca kiracılara Eylül-Aralık 2022 arası için kalorifer faturası desteği verilecek. Tek yaşayanlara 415 Euro, iki kişilik hanelere 540, üç kişiden itibaren ek 100 Euro ödenecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 400 EURO ÖDENECEK
Artan enerji fiyatları nedeniyle emeklilere bir defaya mahsus 300 Euro, üniversitelilere 200 Euro verilecek.
Ödemeler 1 Aralık 2022’de otomatik olarak yapılacak. Üniversitelilere ayrıca 200 Euro ek harcamaları için ödenecek.

ÇOCUK PARASI 18 EURO ZAMLANACAK
219 Euro olan çocuk parası (Kindergeld) 1.1.2023’den itibaren 18 Euro arttırılacak. Ek çocuk parası (Kinderzuschlag) 250 Euro olacak.

Doğalgaz tedarikçilerinin iflasını önlemek için getirilen ek vergiye karşılık vatandaşların doğalgaz faturalarında vergi Mart 2024’e kadar yüzde 19’dan yüzde 7’ye düşürülecek.

EVDEN ÇALIŞANLARA 600 EURO DESTEK
Pandemi sürecinde yürürlüğe geçirilen homeoffice düzenlemesi devam edecek. Çalışanlar evden çalışmaları nedeniyle artan elektrik, su vb masraflarını yıllık vergi beyannamelerinde en fazla 600 Euroya kadar vergilerinden düşebilecek.

Pandemi sürecinde değiştirilen ve Eylül 2022’de bitmesi planlanan kısa çalışma ödeneği yürürlükte kalmaya devam edecek.

9 EURO BİLET YERİNE 69 EURO BİLET
Yaz ayları boyunca fiyatı indirilen ve tüm ülke çapında bütün toplu taşımada uygulanan 9 Euroluk bilet yerine 69 euroluk bilet gelecek.

Son yıllarda çokça eleştirilen sosyal yardım yerine vatandaşlık parası ödenecek. Yeni vatandaşlık parasıyla bir kişi yaklaşık 449 Euro yerine 500 Euro alacak.

TÜRKİYE’DEN GELEN 19 KİŞİ NÜRNBERG HAVALİMANINDA BAŞLADI
Öte yandan Türkiye’den gelen 19 işçi Almanya Nürnberg Havalimanı’nda çalışmaya başladı. Airpart şirketi yayımladığı basın bildirisinde yeni personeller alacağını ve personelin 2023 yazında tekrar gelebilmesi için çalışmalar yaptığını açıkladı.
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