Almanya depremzedelere beş günde vize verecek; Peki şartlar ne?

Alman hükümetinin Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için vize sürecini kolaylaştırma planlarına ilişkin ayrıntılar netleşti.







DW Türkçe'nin haberine göre Federal Meclisin İnsan Hakları ve İnsani Yardımlar Komisyonu'nda açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, depremzedelerin olabildiğince hızlı ve bürokratik olmayan şekilde vize alabilmesi için gayret edildiğini söyledi.





Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamasına göre, gerekli belgeleri hazırlayan depremzedelerin Türkiye genelinde vize başvurusu yapabilmesi ve beş gün içerisinde vize alması mümkün olacak.





Vize sürecinin hızlandırılması için Ankara ve İstanbul'daki diplomatik temsilciliklere ek personel tahsis edildiğini ifade eden yetkili, vizeye talebin ne kadar büyük olacağını öngörmenin şu anda mümkün olmadığını söyledi. Vize başvurularında bir artış beklediklerini kaydeden yetkili, bir "göç dalgası"ndan söz etmenin ise mümkün olmadığını ifade etti.





Hangi belgeler gerekiyor?

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiliere göre, Almanya'ya vize başvurusunda bulunmak isteyen depremzedelerin ibraz etmesi gereken belgeler şöyle: Vize başvuru formu, Geçerli (veya geçici) Türk pasaportu, seyahat sağlık sigortası, Biyometrik fotoğraf, 1. veya 2. derece akrabadan alınmış taahhüt yazısının aslı, davet eden kişinin nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi ve varsa oturum izninin fotokopisi, “Tarihceli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu” (tarihçe, afet anında deprem bölgesinde ikamet edildiğini göstermeli), “Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” (akrabalık ilişkisini göstermeli), durumun aciliyetini izah eden kısa yazılı açıklama, reşit olmayanlar için: Her iki ebeveynin imzası/noter tasdikli muvafakatnamesi ya da velayet hakkının tek ebeveynde olduğunu gösteren belge veya geçici velayet belgesi.





Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk hükümetinin pasaportu bulunmayan depremzedelere hızlı bir şekilde pasaport verileceğini taahhüt ettiği, Türkiye'nin pasaport zorunluluğu konusunda bir istisna uygulamadığı ifade edildi.





Danışma hattı oluşturuldu

Dışişleri Bakanlığı, vize başvurusunda bulunmak isteyen depremzedeler için danışma hattı oluşturulduğunu duyurdu.