Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, destek paketiyle akaryakıt fiyatlarını aşağı çekecek /24 Mart 2022 19:25

Almanya, destek paketiyle akaryakıt fiyatlarını aşağı çekecek

Almanya'da hükümet, enerji fiyatlarındaki artış karşısında haneleri desteklemek için milyarlarca euro hacminde ikinci paketini açıkladı. Önlemler arasında benzin fiyatlarının aşağı çekilmesi de bulunuyor.

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Almanya'da hükümet, hızla yükselen enerji fiyatları nedeniyle haneler üzerinde oluşan yükü hafifletmeye yönelik önlemler paketi açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin açıkladığı bu ikinci paketin hacminin de 10 milyar euroyu geçeceği tahmin ediliyor.

DW Türçe'nin haberine göre paket kapsamında yakıt fiyatları üç ayla sınırlı olmak üzere düşürülecek, litre başına benzin fiyatında 30 cent ve dizel fiyatında 14 cent indirime gidilecek. Böylece benzin ve dizelden alınan vergiler Avrupa'daki asgari seviyeye düşürülmüş olacak.

Önlemler paketi kapsamında ayrıca vergi mükellefi çalışanlara bir kereliğe mahsus olmak üzere 300 euroluk destek ödemesi yapılacak, bu miktar maaşla birlikte ödenecek. Çocuklu ailelere, devletten aldıkları paraya ek olarak çocuk başına bir kereliğine 100 euroluk ödeme yapılacak. Sosyal yardıma muhtaç durumdaki yoksullara daha önce kararlaştırılan 100 euroluk ek ödemenin miktarı ikiye katlanacak. Bu ödemenin de bir kereye mahsus olması planlanıyor.

Kısa mesafe yolculuklarda toplu taşımayı teşvik için de ülke çapında özel bilet uygulaması getirilecek. Bu özel bilet için ayda 9 euro ödenecek ve uygulama 90 gün boyunca geçerli olacak.

Kömür santrallerine başvurulacak
Koalisyon hükümeti, ayrıca kısa vadede elektrik üretiminde doğal gaz tüketimini azaltmak üzere kömür yakıtlı termik santrallere yönelmeyi planlıyor.

Almanya'da fosil enerji kaynaklarının terk edilmesi politikası çerçevesinde bu tür enerji santrallerinin kapatılması takvime bağlanmıştı. Hükümet şimdi ise bu santrallerin kullanım süresini uzatmayı planlıyor. Kömür yakıtlı santrallerin 2030 yılına kadar tamamen kapatılması öngörülüyor.

Maliye Bakanı Christian Lindner, yeni paketin hacmi ile ilgili kesin rakam telaffuz etmedi, ancak ilk paketin hacmine yakın olacağını kaydetti. Ukrayna savaşının hemen öncesinde açıklanan ilk paketin hacminin 14-16 milyar euro civarında olduğunu belirten Lindner, mevcut paketin hacminin daha ziyade enerji tüketim miktarına bağlı olacağına işaret etti.

 
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