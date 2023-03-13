Samanyolu Haber /Gündem / Almanya dil şartını kaldırıyor: 2 milyon işçi alacak /13 Mart 2023 19:46

Almanya dil şartını kaldırıyor: 2 milyon işçi alacak

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmayı kolaylaştıran ve ülkede çalışmak isteyenlerde dil şartını yumuşatan yasa tasarısı hazırladığını açıkladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden Almanya'ya 2 milyon işçi alınması gündemde.

SHABER3.COM

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmak isteyenlere ve Almanya’da çalışmak isteyenlere yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verilirken Almanca bilme şartı istenmeyeceği belirtildi.

Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5’e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Almanya’nın bu tasarıdan sonra 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yurtdışından çalışma vizesi almak için şart koşulan dil şartının yumuşayacağı ve işçi transferinin kolaylaşacağı belirtiliyor.

İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları arasında; hasta yaşlı ve çocuk bakımı, hemşire, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, kaynakçı, metal sanayi işçisi, kaynakçı, zanaatkar ve hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya dil şartını kaldırıyor: 2 milyon işçi alacak Sonraki Haber >>

Muharrem İnce'yi Troller Şişiriyor lafına kızmış

Muharrem İnce'yi Troller Şişiriyor lafına kızmış

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Cumhur İttifakı'nda HÜDA PAR krizi

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Depremzededen ‘helallik’ tepkisi: Arkadaşlarımız yanarak öldü

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Erdoğan'a deprem bölgesinde 'Geliyor gelmekte olan' protestosu

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Şahan Gökbakar'dan Kızılay Başkanı'na: İstifa et

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Sahnede yere yığılan rapçi Çobanoğlu öldü

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Cevheri Güven o mafya toplantısının orijinal videosunu yayınladı

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Üstad Bediüzzaman'ın zalim politikacılara bakışı

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

Güldür Güldür’de A Haber böyle ti'ye alındı

TRT'nin haline bak!

TRT'nin haline bak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:30:00