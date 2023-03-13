Almanya dil şartını kaldırıyor: 2 milyon işçi alacak

Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmak isteyenlere ve Almanya’da çalışmak isteyenlere yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerine çalıştıklarını açıkladı.







Yapılan açıklamada, Alman vatandaşlığına geçişin kolaylaştırılacağına yer verilirken Almanca bilme şartı istenmeyeceği belirtildi.





Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak. İş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5’e düşecek. Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.





Almanya’nın bu tasarıdan sonra 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtiliyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yurtdışından çalışma vizesi almak için şart koşulan dil şartının yumuşayacağı ve işçi transferinin kolaylaşacağı belirtiliyor.





İş gücü ihtiyacı olan meslek grupları arasında; hasta yaşlı ve çocuk bakımı, hemşire, doktor, mühendis, yazılım uzmanı, bilim insanı, kaynakçı, metal sanayi işçisi, kaynakçı, zanaatkar ve hizmet sektörü çalışanları yer alıyor.