Almanya direkten döndü!

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1'lik sürpriz büyüme kaydederek "resesyon" diye tanımlanan ekonomik durgunluğa girmedi. Büyümede iç talep etkili oldu.





Tahminler Almanya'nın yüzde 0,1 daralacağı yönündeydi.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşı, zayıf küresel talep ve lokomotif sektörlerden otomotivdeki kargaşa Avrupa'nın büyüme dinamosu olarak gösterilen imalat sektöründe son on yılın en sert düşüşüne sebep olmuştu.





Bir ekonominin üst üste iki çeyrekte daralması halinde resesyona girdiği kabul ediliyor. Almanya resesyonun eşiğinden döndü.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrek büyümesindeki artışta tüketici ve kamu harcamaları etkili oldu. Makine ve ekipman yatırımları düştü.





Almanya ekonomisine ilişkin resesyon endişelerini tetikleyen ikinci çeyrekte görülen yüzde 0,1'lik daralma eksi yüzde 0,2'ye aşağı revize edildi.