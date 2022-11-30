Samanyolu Haber /Gündem / Almanya, dışardan işçi çekmek için Kanada modelini kullanacak /30 Kasım 2022 22:40

Almanya, dışardan işçi çekmek için Kanada modelini kullanacak

Almanya hükümeti, yabancıları ülkesine çekmek için Kanada modeline benzer puan tabanlı bir sistem kurulması için yasal çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya hükümeti, yabancıları ülkesine çekmek için Kanada modeline benzer puan tabanlı bir sistem kurulması için yasal çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.


Bu çerçevede Almanya Bakanlar Kurulu sonrasında yayınlanan belgeye göre "iyi potansiyele" sahip AB vatandaşı olmayanlar iş aramak üzere Almanya'da kalabilecek. Ayrıca yeni yasaya göre örneğin dijital alanlarda, tıp ve gastronomi sektöründe ya da gibi iş gücü açığının bulunduğu diğer tüm sektörlerde Almanca dil seviyesi belirli düzeyde olan, bir yabancı iş aramak ve deneme amaçlı olarak işe alınmak üzere bir yıla kadar ülkede ikamet edebilecek.

Yasa taslağında öne çıkan diğer bir konu da Berlin'in yabancıları Almanya'da eğitim görmeye çekmeyi hedeflemesi. Göç ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, "İnsanların gelip burada yaşamak ve çalışmak istemeleri için güçlerimizi birleştirmek istiyoruz" derken Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Nitelikli işçileri çekmemiz ve göçü kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bakan Heil bakanlığının hazırlayacağı yeni yasa taslağının "vasıflı işçilerin göç yasası" olacağına vurgu yaptı. 

Kanada puan tabanlı işe alım sistemi nedir?

Kanada'da FSW adı verilen puan sistemi, Kanadalı yetkililerin yabancıların göçmenlik başvurusu için uygun olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olan ilk puanlama sistemi olarak tanımlanıyor. Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık (IRCC) bürosu işgücü piyasalarında çalışacak vasıflı işçileri seçmek için bu puan tabanlı sistemi kullanıyor. Bir kişinin100 üzerinden 67 puan alması durumunda Federal Göçmenlik ve Nitelikli İşçi programına başvuru yapma hakkı kazanır. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya, dışardan işçi çekmek için Kanada modelini... Sonraki Haber >>

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

Yamanlar Koleji Mezunları Fethullah Gülen Hocaefendi’yi Ziyaret Etti

'Pırlanta Kitap Okumaları'

'Pırlanta Kitap Okumaları'

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Kılıçdaroğlu'ndan 'kış saati' videosu

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Çin'deki protestoların sembolü 'Boş kağıt parçası' ne anlama geliyor?

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

Yunanistan'da sığınmacılara yapılan kötü muamele kamerada

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

[Harun Tokak] Deryada Yangın Var

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:42