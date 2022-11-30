Almanya, dışardan işçi çekmek için Kanada modelini kullanacak

Almanya hükümeti, yabancıları ülkesine çekmek için Kanada modeline benzer puan tabanlı bir sistem kurulması için yasal çerçeve üzerinde anlaşma sağlandığını açıkladı.











Bu çerçevede Almanya Bakanlar Kurulu sonrasında yayınlanan belgeye göre "iyi potansiyele" sahip AB vatandaşı olmayanlar iş aramak üzere Almanya'da kalabilecek. Ayrıca yeni yasaya göre örneğin dijital alanlarda, tıp ve gastronomi sektöründe ya da gibi iş gücü açığının bulunduğu diğer tüm sektörlerde Almanca dil seviyesi belirli düzeyde olan, bir yabancı iş aramak ve deneme amaçlı olarak işe alınmak üzere bir yıla kadar ülkede ikamet edebilecek.





Yasa taslağında öne çıkan diğer bir konu da Berlin'in yabancıları Almanya'da eğitim görmeye çekmeyi hedeflemesi. Göç ve Entegrasyondan Sorumlu Devlet Bakanı Reem Alabali-Radovan, "İnsanların gelip burada yaşamak ve çalışmak istemeleri için güçlerimizi birleştirmek istiyoruz" derken Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, "Nitelikli işçileri çekmemiz ve göçü kabul etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bakan Heil bakanlığının hazırlayacağı yeni yasa taslağının "vasıflı işçilerin göç yasası" olacağına vurgu yaptı.





Kanada puan tabanlı işe alım sistemi nedir?





Kanada'da FSW adı verilen puan sistemi, Kanadalı yetkililerin yabancıların göçmenlik başvurusu için uygun olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olan ilk puanlama sistemi olarak tanımlanıyor. Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık (IRCC) bürosu işgücü piyasalarında çalışacak vasıflı işçileri seçmek için bu puan tabanlı sistemi kullanıyor. Bir kişinin100 üzerinden 67 puan alması durumunda Federal Göçmenlik ve Nitelikli İşçi programına başvuru yapma hakkı kazanır.



