Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock önce Yunanistan’ı ardından Türkiye’yi ziyaret edecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretini 29-30 Temmuz'da gerçekleştirecek. Baerbock, Haziran ayı ortasında yapacağı ziyareti koronavirüse yakalanması nedeniyle iptal etmişti.





Daha önceki planda olduğu gibi Yunanistan ve Türkiye'yi aynı tur kapsamında ziyaret edecek olan Baerbock, bu akşam Atina'da olacak ve yarın sabah önce Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.





Almanya Yeşiller Partisi'nin de önde gelen isimlerinden Baerbock daha sonra Atina'dan İstanbul'a geçecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile akşam saatlerinde resmi görüşmeleri gerçekleştirecek. İki bakan, ortak basın toplantısı düzenledikten sonra birlikte akşam yemeği yiyecek.





Yarın akşam Ankara'ya geçecek Baerbock'un başkent gündeminde, muhalefet partilerinin temsilcileri ve sivil toplum ile görüşmeler bulunuyor. Baerbock'un CHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri ile ayrı ayrı görüşmeler yapması öngörülüyor.



