Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme yapmasının planlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede öncelikli olarak Doğu Akdeniz gerginliği ele alınacak.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da görüşmenin içeriği ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "AFC Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" ifadeleri yer aldı.





Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile 2016'da son bulan istikşafi görüşmelerin 61'inci turunun 25 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'da yapılacağını bildirmişti. Doğu Akdeniz gerginliği son dönemde Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların başında geliyor.



