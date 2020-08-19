Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Libya çıkışı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretlerden döndüğünü anımsatarak, burada Libya'daki ihtilafa ilişkin özellikle iki konuyu ele aldığını belirtti. Maas, Libya'daki ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağını söyledi.





Bu konulardan birinin Sirte ve Cufra şehirlerinin çevresinin silahsızlaştırılması olduğunu ifade eden Maas, bunu Berlin süreci kapsamında uzun zamandır konuşulan ateşkes için bir ön koşul olarak gördüğünü kaydetti.





Maas, diğer konunun ise ekonomide kırılmalara sebep olan petrol üretiminin durdurulmasının kaldırılması olduğunu anlattı.





"Almanya Libya’ya ilişkin çabalarını sürdürecek. Biz Berlin sürecine devam edeceğiz" diyen Maas, Libya'da ateşkes sağlayarak ve petrol üretimi üzerindeki blokajı kaldırarak bu ihtilafta siyasi çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti. Maas, "Bu ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.





Alman Bakan, Berlin sürecine katılan ülkelerin siyasi çözüm çerçevesinde tüm yabancı güçlerin Libya'dan çıkmasını kabul ettiğini de anımsattı.