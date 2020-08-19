Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Libya çıkışı /19 Ağustos 2020 22:51

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Libya çıkışı

Libya'daki savaş durumu konusunda bir açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede askeri olarak bir kazanan olmayacağını iddia etti.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyaretlerden döndüğünü anımsatarak, burada Libya'daki ihtilafa ilişkin özellikle iki konuyu ele aldığını belirtti. Maas, Libya'daki ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağını söyledi.

Bu konulardan birinin Sirte ve Cufra şehirlerinin çevresinin silahsızlaştırılması olduğunu ifade eden Maas, bunu Berlin süreci kapsamında uzun zamandır konuşulan ateşkes için bir ön koşul olarak gördüğünü kaydetti.

Maas, diğer konunun ise ekonomide kırılmalara sebep olan petrol üretiminin durdurulmasının kaldırılması olduğunu anlattı.

"Almanya Libya’ya ilişkin çabalarını sürdürecek. Biz Berlin sürecine devam edeceğiz" diyen Maas, Libya'da ateşkes sağlayarak ve petrol üretimi üzerindeki blokajı kaldırarak bu ihtilafta siyasi çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydetti. Maas, "Bu ihtilafta askeri olarak bir kazananın olmayacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Alman Bakan, Berlin sürecine katılan ülkelerin siyasi çözüm çerçevesinde tüm yabancı güçlerin Libya'dan çıkmasını kabul ettiğini de anımsattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Libya çıkışı Sonraki Haber >>

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü

Mali'de askeri darbe iddiası

Mali'de askeri darbe iddiası

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:56:06