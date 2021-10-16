Almanya, eğitimli, nitelikli ve uzman göçmenler için kapıları açıyor

ÜÇ PARTİ HANGİ KONULAR ÜZERİNDE ANLAŞTI?





Almanya’da 26 Eylül seçimlerinden birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti ile ortaklık kurmak istediği Yeşiller ve Liberaller arasındaki koalisyon anlaşması beklenenden çok hızlı ilerliyor. Partiler, 12 sayfalık bir protokolde anlaştı. Şimdilik sadece mali konularla ilgili anlaşmanın görüşülmesi kaldı.Almanya, Kanada gibi “Puan sistemi” ile eğitimli, nitelikli ve uzman göçmen almak için kapıları açacak. İhtiyaca göre hızlı vize ve vatandaşlık verecek.Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre seçimler öncesi, “Servet vergisi gelecek. Kira artışı yasaklanacak. Emlak vergileri artacak” söylentileri boşa çıktı.SPD'nin sol kanadının talep ettiği “Kira artışının kısıtlanması” reddedildi. Servet vergisi, emlak vergisi artışları rafa kalktı. Asgari ücret artıyor, emekli kasasına ek destek geliyor.SPD'nin diğer iki partinin ana taleplerini genelde kabul ettiği görülürken, özellikle Liberallerin (FDP), statükonun devamı yönündeki kararlılığının etkili olduğu görülüyor.Seçim akşamından beri aynı görüşü savunan Liberal parti, toplumu derinden etkileyecek büyük değişimleri önledi.Üç partinin üzerinde anlaştığı konular şöyle oldu:Ek vergiler, servet vergisi: SPD lideri ve başbakan adayı Olaf Scholz, “Varlıklara ek vergi konulmayacak. Gelir, kurumlar ya da alım satım vergileri artırılmayacak” açıklaması yaptı. İklim konusunda, “gereksiz, çevreye zarar veren veya eski teknolojilere sübvansiyonların” kaldırılması konusunda anlaşıldı.Emekli maaşları: Aylık bağlama oranları değişmeyecek. Sistemde kalınan yıl ve ödeme yapılan yıla göre ortalama kazancın yüzde 48'i oranında sabit kalacak.Emeklilik maaşlarında ek kesinti olmayacak. Emeklilik yaşı artmayacak. Emeklilik fonuna destek için, 2022 yılında 10 milyar Euro aktarılacak.İklim ve küresel ısınma: İklim değişikliği ile mücadele için 2030 yılına kadar kömür santralleri durdurulacak. Aşama aşama kapanma gerçekleşecek.Göçmenler ve yurttaşlık: Ülkeye uyum gösteren ve geçimini kendi sağlayan, devlet yardımı almayan göçmenler, daha kolay ikamet sahibi olabilecek. Dil de öğrenmeleri halinde bu grubun vatandaşlığa geçişi kolaylaşacak.İltica statüsünden, daimi ikamet statüsüne geçiş de kolaylaştırılacak. Nitelikli ve uzman personel puan sistemi ile ülkeye rahat giriş vizesi alabilecek. Burada, “eğitim ve diplomaların tanınması, vatandaşlığa almada kolaylıklar ve işgücü piyasasındaki ihtiyaçlar” göz önüne alınarak “Kanada modeli” uygulanacak.Trafik ve hız sınırı: Elektrikli otolara teşvikler kalıyor. Çevre dostu yakıtlarla doldurulabilen içten yanmalı motorlu araçlar trafiğe çıkmaya devam edecek. Yeşiller'in talep ettiği gibi, ülke çapında genel bir 130 km hız kısıtlaması olmayacak.Asgari ücret artışı: Seçim öncesi SPD'nin talep ettiği gibi, asgari ücretin saati 12 Euro'ya çıkarılacak. Bundan sonraki artışlara ise Asgari Ücret Komisyonları karar verecek. Hükümet karışmayacak.Mini işler ve muafiyet: Aylık olarak “mini job” denilen işlerdeki vergiden muaf kazanç miktarı 520 Euro'ya çıkarıldı. Önceki miktar 450 Euro idi. Yani kişi, 520 Euro kazanıyorsa bunu vergilendirmeyecek. Düşük sosyal güvenlik primlerinin ödendiği, “orta ölçekli” işlerdeki muafiyet sınırı da 1300 Euro'dan 1600 Euro'ya yükseltildi.Sosyal yardımlar: Temeli sosyal yardımlar olan ama adı ve uygulanma şekli sık değiştirilen, en son da Hartz IV adını alan sistem devam edecek. Adı “Bürgergeld- Vatandaş parası” olacak. Bunu almak için gereken şartlar aynen kalacak. Başvurular dijital olarak kabul edilebilecek.