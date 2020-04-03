Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Ekonomi Bakanı gerçekçi: Ekonomimiz çok ağır zarar görecek /03 Nisan 2020 09:52

Almanya Ekonomi Bakanı gerçekçi: Ekonomimiz çok ağır zarar görecek

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl 2008-2009 mali krizinden daha fazla küçülebileceğini belirterek,"İlk yarıda bazı aylarda yüzde 8'den fazla daralma bekliyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Bu daralmaların 'koronavirüs ısırıkları' olarak kaydedilebileceğini söyleyen Altmaier, "Covid-19 salgını muhtemelen mayısta zirveye ulaşmadan önce nisan ayında Alman ekonomisine ağır zarar verecek" ifadesini kullandı.

Euronews'te yer alan habere göre virüs nedeniyle binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede süpermarketler dışında mağazalar, restoranlar ve tüm iş yerleri kapatılırken, özellikle Almanya ihracatının lokomotifi konumundaki otomotiv sektöründe ise üretim durma noktasına geldi.

10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyona gireceklerini belirten Alman Bakan açıklamasında olumlu tahminlerde de bulundu.

2020’nin ocak-şubat döneminde iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Altmaier, "ekonominin yılın ikinci yarısında istikrarlı hale gelmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

Alman ekonomisi 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya Ekonomi Bakanı gerçekçi: Ekonomimiz çok ağır... Sonraki Haber >>

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

Sanat, siyaset ve edebiyat dünyasından infazda eşitlik çağrısı

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

“Türkiye’deki siyasi mahkûmları serbest bırakın!”

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

Sinirler gerildi, ünlü profesör yayını terk etti

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

İstanbul'daki korona Gasilhanesi

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Sanatçılar, yazarlar ve siyasetçilerden ortak çağrı

Vali Hanım sokağa indi!

Vali Hanım sokağa indi!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Erdoğan'a 'Reis' diyen rektör!

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Gergerlioğlu: Siyasi suçlular da faydalansın

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Yandaş kanalda spikerden ilginç yorum

Bizim esas işimiz

Bizim esas işimiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:03