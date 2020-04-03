Almanya Ekonomi Bakanı gerçekçi: Ekonomimiz çok ağır zarar görecek

Bu daralmaların 'koronavirüs ısırıkları' olarak kaydedilebileceğini söyleyen Altmaier, "Covid-19 salgını muhtemelen mayısta zirveye ulaşmadan önce nisan ayında Alman ekonomisine ağır zarar verecek" ifadesini kullandı.







Euronews'te yer alan habere göre virüs nedeniyle binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ülkede süpermarketler dışında mağazalar, restoranlar ve tüm iş yerleri kapatılırken, özellikle Almanya ihracatının lokomotifi konumundaki otomotiv sektöründe ise üretim durma noktasına geldi.







10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra bu yıl 2009'dan beri ilk kez ekonomide resesyona gireceklerini belirten Alman Bakan açıklamasında olumlu tahminlerde de bulundu.





2020’nin ocak-şubat döneminde iyi bir performans sergilediklerini dile getiren Altmaier, "ekonominin yılın ikinci yarısında istikrarlı hale gelmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.





Alman ekonomisi 2009'da yüzde 5,6 daralmıştı.