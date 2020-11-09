Samanyolu Haber /Dünya / Almanya ekonomisi pandemiye rağmen yine cari fazla verdi /09 Kasım 2020 12:23

Almanya ekonomisi pandemiye rağmen yine cari fazla verdi

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da ihracat eylül ayında beklentilerin üzerinde bir artış kaydetti ve mevsimsellikten arındırılmış dış ticaret yüzde 2,3 arttı. Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı rakamlara göre, dış ticaret fazlası eylülde 17,8 milyar euroya yükseldi.

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Destatis verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 2’lik artış beklentisine karşın yüzde 2,3 artarak yaklaşık 103,9 milyar euro oldu.

Almanya'da ihracatta eylül ayındaki artış, koronavirüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin mayısta gevşetilmesinden sonra art arda yaşanan 5'inci aylık artış olarak kayıtlara geçti.

Reuters tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, ülkede ihracatın yüzde 2,0, ithalatın ise yüzde 2,1 artmasını bekledikleri yönünde görüş beyan etmişti.

Ticaret fazlasının ise 15,8 milyar euro olması tahmin ediliyordu.

Ülkede ihracat, nisanda bir önceki aya göre yüzde 23,8 düştükten sonra mayısta yüzde 8,6, haziranda yüzde 15,2 temmuzda yüzde 4,3 ve ağustosta 2,9 artmıştı.

Yine ülkenin ihracatı ve ithalatının Covid-19’nin yayılmasını önlemek için tedbirler alınmadan öncesi olan şubat ayına göre sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 5,7 düşük kalması dikkati çekti
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