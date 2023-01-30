Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ekonomisi son çeyrekte küçüldü /30 Ocak 2023 14:42

Almanya ekonomisi son çeyrekte küçüldü

Almanya ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 oranında küçüldüğü bildirildi.

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Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da ekonomi 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 0,2 oranında küçüldü.

Kurum, özel tüketim harcamalarındaki azalmanın ekonomideki küçülme üzerinde etkili olduğunu bildirdi. Federal İstatistik Dairesi, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde durağan bir seyir izlemesi beklentisi içindeydi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da geçen sene yüksek enflasyon ve enerji fiyatlarındaki yükseliş  ekonomik büyümeyi frenlemişti. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisi geçen sene toplamda yüzde 1,9 oranında büyüdü.

Küçülme beklentisi sürüyor
Ekonomistler küçülme eğiliminin bu sene de sürmesi beklentisi için. Kamu harcamalarının azaltılması ve nüyük şirketlerin yüksek enerji maliyetleri ile karşı karşıya olmsı nedeniyle genel anlamda bu sene ekonominin hafif derecede küçülmesi beklenirken, sene sonuna doğru yeniden ekonominin yeniden canlanma sürecine gireceği öngörüleri dile getiriliyor.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kraemer, büyüme rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, "Son çeyrekteki küçülmeden özellikle özel tüketim sorumlu. Tüketiciler, alım güçlerindeki erozyona ve rekor seviyedeki enflasyona karşı dirençli değiller. Hafif derecede resesyon, birçok ülkedeki merkez bankaların enflasyon nedeniyle faizleri ciddi derecede artırması  ile de ilgili. Almanya'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın bu sene de yüzde 0,5 oranında azalacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Federal hükümet, Almanya'da ekonominin 2023 yılında yüzde 0,2 oranında büyümesinin öngörüldüğünü açıklamıştı. Hükümetin yayınladığı son yıllık ekonomik öngörü raporunda, ekonomi dinamiklerindeki 2022/23 yılının sonundaki yavaşlamanın daha önce tahmin edilenden daha hafif seyretmesinin beklendiğine yer verilmişti.

Almanya'nın Yeşiller partili ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu sene konjonktürde bir daralma beklenmediğini söylemiş ve "en kötü senaryoların engellendiğini" ifade etmişti.
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