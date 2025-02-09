Almanya ekrana kilitlenecek: Scholz ve Merz canlı yayında kozlarını paylaşacak

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlere iki hafta kala ilk kritik televizyon münazarası gerçekleşecek.





Bu akşam saat 20.15'te (TSİ 22.15) Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve muhafazakâr rakibi Friedrich Merz 90 dakikalık bir yayında karşı karşıya gelecek. Programı ARD ve ZDF kanalları yayınlayacak.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri anketlerde yüzde 30 oy oranıyla ilk sırada bulunuyor. Ülkeyi 2021'den beri yöneten koalisyon hükümetinin lideri Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) anketlerde yüzde 15 ila 18 seviyesinde. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 21'lik destekle anketlerde ikinci sıradaki yerini koruyor.





Almanya'nın "müstakbel başbakanı" olarak gösterilen Merz, göçün sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeleri AfD desteğiyle Federal Meclis'ten geçirmeye çalıştığı için tepki çekiyor.





Scholz'dan Merz'e AfD suçlaması

Merz'in bu hamlesi ülke çapında CDU/CSU karşıtı protestoları tetikledi. İkinci haftasındaki gösterilere dün Münih'te 200 binden fazla kişi katıldı.





Rakibini "AfD ile işbirliği yapmama ilkesini ihlal etmekle" suçlayan Scholz hafta boyunca yaptığı açıklamalarda, Merz için "güvenilmez biri" değerlendirmesinde bulundu.





Almanya'da CDU/CSU ve hükümet ortağı partiler, seçim döneminde AfD'nin desteğine ihtiyaç duyulacak düzenlemeleri Meclis gündemine getirmeme konusunda uzlaşmıştı.





Aşırı sağı normalleştirmekle eleştirilen Merz ise "AfD ile koalisyon kurabileceği" yönündeki suçlamaları reddediyor. Merz, seçimlerden sonra "AfD ile herhangi bir şekilde koalisyon arayışına girmeyeceğini, aşırı sağın desteğini aramayacağını" söylüyor.





Bu akşamki münazarada göç ve aşırı sağın yanı sıra Alman ekonomisinin içinde bulunduğu zorluklar, vergi politikaları ve Ukrayna savaşının da temel tartışma konuları arasında yer alması bekleniyor.





Seçim döneminin en kalabalık televizyon tartışması ise 16 Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Anketlerde ilk dörtte yer alan tüm adaylar; Scholz, Merz, AfD'li Alice Weidel ve Yeşiller partisinden Ekonomi Bakanı Robert Habeck ilk ve son kez ekranda yan yana gelecek.