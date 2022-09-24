Almanya emniyeti uyardı: Enflasyon iç güvenliği tehdit edebilir

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Almanya'da mevcut ekonomik koşullar nedeniyle iç güvenliğe yönelik tehditlerin artabileceği uyarısını yaptı.







Habere göre BKA kurum içi bir yazışmada, enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle gelecek aylarda ülkede iç güvenlik açısından tehditlerin artabileceği, korona önlemleri dönemindeki protestolar benzeri bir durumun ortaya çıkabileceğini ifade etti. BKA söz konusu yazıda "halkın önemli bir bölümünün siyasi kararlar neticesinde ekonomik olarak varlığını tehdit eden bir duruma düşmesinin veya düşeceği korkusunu hissetmesinin" eylemlere yol açabileceğine dikkat çekti.





DW Türkçe'nin yayınladığı habere göre çeşitli grupların mevcut koşullardan istifade etmeye çalışabileceği uyarısını yapan BKA bazı radikal İslamcı grupların "ekonomik altyapıya saldırı" çağrısı yaptığını tespit etti. Söz konusu yazıda, IŞİD (ya da İslam Devleti) örgütünün Avrupa'da Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı istikrarsız siyasi yapıdan "istifade etme" çağrısı yaptığına dikkat çekildi.





BKA aşırı sağcı çevrelerin siyasi karar alma mekanizmasında rol alan siyasilere yönelik saldırılarda bulunabileceği uyarısı yaparken, aşırı solcu çevrelerin ise enerji ve savunma alanında faaliyet gösteren şirketlere karşı işgal ve blokaj gibi eylemlere başvurabileceği tahmininde bulundu.





Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın AB'nin yaptırımları sonrası Almanya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi, ülkede enerji fiyatlarının fahiş seviyelere yükselmesine yol açmıştı. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışlar Almanya'da enflasyonu iki Almanya'nın birleştiği 1990 yılından bu yanaki en yüksek seviyeye çekti. Almanya'da Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 7,9 olarak açıklanmıştı ancak kış aylarında enflasyonun iki haneli sayılara ulaşması bekleniyor.