Samanyolu Haber /Dünya / Almanya erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklıyor /10 Eylül 2020 13:07

Almanya erkek civcivlerin öldürülmesini yasaklıyor

Almanya'da Gıda ve Tarım Bakanı Julia Klöckner tarafından verilen kanun tasarısına göre ülkede, üretim artığı olarak görülen erkek civcivlerin parçalanarak itlaf edilmesi 2022'den itibaren yasaklanacak.

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Gıda ve Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, civcivlerin cinsiyetinin yumurtada belirlenerek erkek civcivlerin doğmamasının sağlanması gerektiği belirtildi.

Euronews'in haberinde bugün kullanılan yöntemlerle kuluçka döneminin 9 ve 14'üncü günleri arasında yumurtadaki civcivin cinsiyetinin belirlenebildiğini ve bunun daha erken bir zamana çekilmesi için araştırmalar yapıldığı ifade edildi.

Belçika'da 20 bin civciv gazla itlaf edildi

Erkek civcivlerin yumurtlamadıkları ve et verimleri düşük olduğu için doğduktan sonra makinelere atılıp, ezilip gazla öldürülmesi hayvan hakları kuruluşları tarafından eleştiriliyordu.

Yumurta üreticilerinin erkek civcivlere karşı yöntemlerini protesto eden havyan hakları kuruluşları, her yıl Almanya’da 45 milyon ve dünya çapında da 2,5 milyar erkek civcivin bir günlükken itlaf edildiğini belirtiyor.

Fransa 2021'den itibaren son veriyor

Hayvan hakları savunucularının uzun yıllardır mücadele verdiği bu konu için Fransa ilk adım atan ülke olacak.

Ahlaki açıdan son derece tartışmalı olan bu tavuk endüstrisi uygulamasının ülkede 2021 itibari ile yasaklanmasına karar verilmişti.
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