Almanya eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu öldürüldü

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Richard von Weizsäcker'in oğlu Fritz von Weizsäcker, Berlin'de görev yaptığı hastanede uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.





59 yaşındaki Fritz von Weizsäcker'in dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı Schlosspark Hastanesi'nde kamuya açık bir seminer verdiği sırada bir adam tarafından bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı.





POLİS MEMURU DA AĞIR YARALANDI





Seminere yaklaşık 20 kişinin katıldığı ve dinleyiciler arasında tesadüfen bir polis memurunun da bulunduğu belirtiliyor.





Saldırganı durdurmaya çalışan memur da bu sırada ağır yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Polis memurunun saldırı gerçekleştiği sırada görevde olmadığı öğrenildi.





1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapan Richard von Weizsäcker 2015 yılında vefat etmişti.





Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi onun cumhurbaşkanlığı sırasında gerçekleştiği için Von Weizsäcker "Birleşmenin Cumhurbaşkanı" olarak da anılıyordu.







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