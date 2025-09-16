Almanya eski istihbarat şefi, çocuk kaçırma davasında soruşturma altında

79 yaşındaki Hanning ile emekli bir polis memuru, 2022’deki başarısız bir kaçırma girişimiyle ilişkilendiriliyor. İddiaya göre Block, çocuklarının velayetini elinde bulunduran eski eşinden onları almak için iki isme 100 bin avronun üzerinde ödeme teklif etti. Plan, çocukların korumasını oyalayarak zorla etkisiz hale getirmeyi ve annelerinin onları bir araca bindirip Almanya’ya götürmesini içeriyordu. Ancak babalarının evinin etrafında şüpheli kişiler fark etmesi üzerine Danimarka polisi devreye girdi ve girişim başarısız oldu.



Yılbaşı’nda başarılı kaçırma



Savcılığa göre, ilk girişimden bir yıl sonra, 31 Aralık 2023’te çocuklar bu kez gerçekten kaçırıldı. Olayda İsrailli eski güvenlik görevlilerinin rol aldığı iddia edildi. Christina Block, televizyon sunucusu sevgilisi ve bir İsrail vatandaşı an itibariyle bu şiddet içerikli kaçırmayı organize ettikleri gerekçesiyle Hamburg’da yargılanıyor. 10 ve 13 yaşındaki iki çocuk birkaç gün sonra babalarına iade edildi.



Soruşturma kapsamında Almanya’nın farklı eyaletlerinde ve İsviçre’de toplam 13 adrese baskın düzenlendi. Savcılık, Hanning ve emekli polis memurunun yalnızca 2022’deki başarısız planda değil, 2023’teki kaçırmada da rol oynayıp oynamadıklarını araştırıyor.



Ayrıca söz konusu isimlerin, Christina Block ve bir İsrailli güvenlik şirketinin yöneticileriyle birlikte çocukların babasını itibarsızlaştırmaya çalıştıkları öne sürüldü. Savcılığa göre, 2023 yılında babayı karalamak için bir komplo kuruldu; İsrailli şirketin temin ettiği çocuk istismarı içerikli görüntüler bulunan bir sabit disk babanın evine gizlice yerleştirildi.



Hanning suçlamaları reddediyor



1998–2005 yılları arasında BND’nin başında bulunan August Hanning, bugüne kadar medyaya verdiği röportajlarda herhangi bir kaçırma planına dahil olduğu iddialarını kesin dille reddetti. Ancak Hamburg savcılığı, yeni deliller ışığında Hanning’in sürece hangi ölçüde karıştığını incelemeye devam ediyor.



Olay, Almanya’da hem eski üst düzey güvenlik yetkililerinin adının geçmesi hem de özel güvenlik şirketleri ile uluslararası aktörlerin dahil olduğu iddialar nedeniyle büyük yankı uyandırdı.