Samanyolu Haber /Gündem / Almanya evden çalışmayı teşvik edecek... /25 Temmuz 2022 08:54

Almanya evden çalışmayı teşvik edecek...

Almanya Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, soğuk kış günlerinde elektrik ve kalorifer enerjisi alanlarında tasarruf yapılması için büro ve iş yerlerine gitmek yerine evden çalışma (home-office) uygulamasına ağırlık verilmesini önerdi. Böylece zaten ısıtılması gereken odaların ısıtılacağını, gerek olmadığı için bürolarda ve diğer iş yerlerinde boş yere enerji tüketilmeyeceğini söyledi.

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Evden  çalışma uygulamasının pandemi nedeniyle son iki yılda denendiğini ve çok sayıda kişi tarafından sevildiğini belirten Habeck, bu alanda daha somut adımlar atılmasını gündeme getirdi. Federal Meclis Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Bernd Rützel de Habeck’in bu yöndeki önerisine sıcak baktıklarını söyledi. SPD’li Rützel, “Evden çalışma hem çalışanlar hem de işverenler için bir şans. Sosyal partnerlerle bir araya gelip bu uygulamaya devam edilmesinin yolları aranmalı ve belirli kurallara bağlanmalı” dedi. Almanya’da geçerli yasalara göre işverenler personeli evden çalışmaya zorlayamıyor. Ancak işveren ve personelin hemfikir olması halinde evden çalışmak mümkün olabiliyor.
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