Almanya: “Gazze’ye giren yardım hala çok yetersiz”

Açıklama, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul’un Perşembe ve Cuma günleri bölgeye yaptığı ziyaretin ardından geldi. Aynı zamanda Alman ordusu ilk kez Gazze’ye havadan gıda yardımı ulaştırdı. Yardım kuruluşlarına göre, bölgede 2 milyondan fazla Filistinli açlıkla karşı karşıya.



Hükümet sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze halkına insani yardım ulaştırılmasında sınırlı ilerleme kaydedildiği görülüyor. Ancak bu ilerleme, acil durumu hafifletmek için çok yetersiz kalıyor.” dedi. Kornelius ayrıca, “İsrail, yardımların eksiksiz şekilde ulaştırılmasını sağlamakla yükümlüdür.” ifadelerini kullandı.



6 bin kamyon yardım sınırda bekliyor



İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen baskılar üzerine yardım geçişlerine izin verdiğini ve bazı ülkelere havadan yardım yapmaları için olanak tanıdığını söylüyor. Ancak Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlara göre, bölgeye giren yardım miktarı hala “tehlikeli derecede düşük” seviyede. BM’ye göre 6 bin yardım kamyonu hala İsrail’in onayını bekliyor.



Alman hükümeti, İsrail’in günde yaklaşık 220 yardım kamyonunun geçişine izin verdiğini not etti. Ancak Berlin, İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için yeni adımlar atmayı da gündemine aldı. Almanya, İsrail’e karşı geleneksel destek politikasına rağmen, son haftalarda Gazze ve Batı Şeria’daki operasyonlara daha sert bir yaklaşım benimsiyor. Cumartesi günü yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, Tel Aviv yönetimine yönelik baskı seçenekleri tartışıldı. Bunlar arasında İsrail’e yapılan silah sevkiyatının kısmen durdurulması da var, ancak henüz bir karar alınmadı.



Almanya ayrıca, bazı insani yardımların Hamas ya da bölgedeki suç örgütleri tarafından engellendiği yönündeki iddialardan da endişe duyduğunu açıkladı. İsrail, gelen yardımların önemli bir bölümünün Hamas tarafından el konulduğunu öne sürüyor.



Ancak BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nden (OCHA) Jonathan Whittall, “Savaşın başından bu yana gerçek yardım hırsızlığı, İsrail güçlerinin gözetiminde faaliyet gösteren suç şebekeleri tarafından yapıldı” dedi.



7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’ye saldırılarında en az 60 bin 249 Filistinli yaşamını yitirdi.