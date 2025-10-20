Almanya Gazze'ye asker gönderiyor

Gazze'deki barış sürecini denetlemek üzere bölgede görev yapacak ve 200 askerden oluşması planlanan güce Almanya da katılacağını açıkladı. Almanya Savunma Bakanlığı, ilk aşamada iki kurmay subay ve bir tuğgeneralin İsrail'in güneyine gönderileceğini bildirildi.





Söz konusu askerlerin ABD liderliğindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nde (CMCC) üniformalı ancak silahsız olarak görev yapacakları belirtildi. Verilen bilgiye göre merkezde yaklaşık 200 kadın ve erkek asker görev yapacak.





Koordinasyon merkezinin görevi ne?

ABD basınında çıkan haberlere göre koordinasyon merkezi ABD liderliğinde kurulmakta olup İsrail'in güneyinde, Gazze Şeridi yakınlarında konuşlanacak. CMCC'nin üç yıldızlı bir ABD'li general tarafından yönetileceği açıklandı.





Almanya Savunma Bakanlığı CMCC'nin; İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin denetlenmesi, savaşta oluşan başta altyapı ve diğer zayiatın saptanması, yeniden imar tespiti ve insani yardımın koordinasyonu gibi sorumlulukları yerine getireceğini belirtti. Bu yapı, kurulması amaçlanan bir uluslararası istikrar gücünün eğitimi, lojistik desteği ve göreve hazırlanmasını da koordine edecek.





Meclis onayı gerekmiyor

Almanya Savunma Bakanlığı, Alman askerlerinin silahlı görev yapmayacakları için ülke dışına gönderilmeleri için federal meclisin onayına ihtiyaç duyulmadığını vurgularken, partner ülkelerin de CMCC'de birlikte çalışmak üzere katılımlarını taahhüt ettiklerini belirtti.





ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planının hayata geçirilmesi için bir Uluslararası İstikrar Gücü kurulacağı ve pek çok ülkenin bu güçte görev yapmaya hazır olduğu açıklanmıştı.





Hamas sivillere saldıracağı iddiasını reddetti

Bu arada Trump'ın 20 maddelik barış planı çerçevesinde İsrail güçlerinin Gazze'nin bir kısmından çekilmesinden sonra sahada yeniden kontrolü ele geçiren Hamas,Filitinli sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştireceği yönündeki ABD Dışişleri Bakanlığı iddiasını reddetti. Radikal İslamcı örgüt, bu yolla ateşkesi ihlal edeceği şeklindeki suçlamaların asılsız olduğunu kaydetti.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Filistinli sivillere saldırmak üzere olduğuna dair "güvenilir kaynaklara dayanan raporlar bulunduğunu" bildirmiş, bu durumu Gazze barış planının garantörü ülkelere de ilettiklerini açıklamıştı.





Son günlerde Gazze'de maskeli ve silahlı Hamas militanlarının, muhalif Filistinli gruplar ile İsrail ile işbirliği yapmakla suçlanan kişileri infaz ettiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı.