Almanya Gazze'ye havadan yardıma başladı

Bunun üzerine de orduya (Bundeswehr) ait iki adet Airbus A400M tipi nakliye uçağı Ürdün'de konuşlandırılmış, bunlara yardım malzemeleri yüklenmesine başlanmıştı.









Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Gazze'ye havadan yardım kapsamında ilk nakliye uçuşlarını gerçekleştirdi.Almanya Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Alman hava kuvvetleri (Luftwaffe), Cuma günü bölgeye düzenlediği iki uçuşta 14 tona yakın gıda ve tıbbi malzeme içeren 34 paletin sevkiyatını gerçekleştirdi. Yardım malzemeleri Ürdün tarafından temin edilmişti.Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakan Friedrich Merz, kıtlık yaşanan Gazze'ye, Ürdün ile birlikte koordine edilen bir hava köprüsü üzerinden havadan yardım yapılacağını duyurmuştu.Hava köprüsü üzerinden yapılan yardımlarda malzeme yüklü paletler paraşütlerle Gazze Şeridi üzerine bırakılıyor. El Azrak askeri üssünde bulunan havalimanında, yardım malzemeleri için paketlemede de kara kuvvetlerine bağlı askerler görev yapıyor.Geçen yılki hava yardımından arşiv görüntüsüGeçen yılki hava yardımından arşiv görüntüsüGeçen yılki hava yardımından arşiv görüntüsüUluslararası yardım kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'ye İsrail'in başlattığı savaşta son aylarda Filistin topraklarındaki insanların durumu felaket boyutunda. Almanya, uluslararası toplumdan Gazze'ye insani yardımın derhal serbest bırakılması için Netanyahu hükümeti üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik çağrılara imza atmaya yanaşmazken ve Avrupa Birliği'nin (AB) Israil ile Ortaklık Anlaşması'nın dondurulması gibi yaptırımları frenlerken, Berlin hükümeti üzerindeki dışardan ve içerden baskı artıyor.Art arda pek çok ülke Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyururken, Almanya Başbakanı Merz İsrail'e gittikçe sertleşen dille yardımları mümkün kılması çağrısında bulunuyor. Dün ise 200'ü aşkın sanatçı Merz'e Gazze'de olanlar için harekete geçme çağrısı yaparken, geçen hafta da Dışişleri Bakanlığı'nda özellikle genç diplomatlardan oluşan bir grubun İsrail politikasının degişmesi için kendi içinde harekete geçtiği kamuoyuna yansımıştı.Başbakan Merz'ın partisi dışında, hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde de özellikle sol kanattaki rahatsızlık artıyor. Son olarak SPD'li Savunma Bakanı Boris Pistorius da "Birçok çocuk dahil olmak üzere çok sayıda insanGazze'de ölüm kalım mücadelesi veriyor" şeklinde açıklama yaptı, hava köprüsüyle yapılan yardımların Gazzelilerin en temel ihtiyaçlarını sağlamada sadece çok küçük bir katkı sağlayabileceğini vurguladı. istorius, "Bu nedenle İsrail Gazze'de aylardır akut olarak acı çeken insanlara kapsamlı insani yardımı sağlamalıdır" diye vurguladı.Yeniden İsrail'e ziyarette bulunan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da bölgedeki durumun çok dramatik olduğunu tekrarlayarak Birleşmiş Milletler'in (BM) deneyimli örgütleriyle Gazze'ye karadan insani yardımların gitmesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. "Çünkü yardım malzemeleri insanlara yeterli miktarda ancak kara yoluyla ulaşabilir" diye de ekledi.Alman ordusu, 13 Mart - 31 Mart 2024 tarihlerinde de uluslararası partnerlerle birlikte Gazze Şeridi üzerine yardım malzemesi atılmasına dahil olmuştu. O zamanki hazırlıklardan bir kare ve yardım paketlerini hazırlayan iki Alman askeriAlman ordusu, 13 Mart - 31 Mart 2024 tarihlerinde de uluslararası partnerlerle birlikte Gazze Şeridi üzerine yardım malzemesi atılmasına dahil olmuştu. O zamanki hazırlıklardan bir kare ve yardım paketlerini hazırlayan iki Alman askeriAlman ordusu, 13 Mart - 31 Mart 2024 tarihlerinde de uluslararası partnerlerle birlikte Gazze Şeridi üzerine yardım malzemesi atılmasına dahil olmuştu. O zamanki hazırlıklardan bir kare ve yardım paketlerini hazırlayan iki Alman askeriAlman ordusu, daha önce de 13 Mart - 31 Mart 2024 tarihleri arasında uluslararası partnerlerle birlikte Gazze Şeridi üzerine yardım malzemesi atılmasına dahil olmuştu. Savunma Bakanlığı'na göre, o dönemde 39 uçuşta toplam 316 ton yardım malzemesi havadan bölgeye bırakılmıştı. Kara yolu erişiminin yeterli düzeyde mümkün hale gelmesinin ardından uçuşlar durdurulmuştu.İsrail'in izlediği politikanın en sert eleştiricilerinden İspanya da kendi açıklamalarına göre Cuma günü Gazze Şeridi üzerinde kendi hava köprüsünü kurdu ve yardımlara başladı. Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, X platformundan yaptığı açıklamada, bir ordu uçağının toplam 5 bin 500 gıda rasyonu içeren 24 paketi havadan bıraktığını duyurdu. Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra diğer batılı ülkeler de Filistinlilere havadan yardım yapacağını duyurdu.BM Mülteciler Yardım Kuruluşu UNRWA'nın başkanı Philippe Lazzarini ise hava köprüsü ile yardimların yetersizliğine yeniden dikkat çekti ve bunların "Gazze'de daha da kötüleşen kıtlığı" sona erdirmeyeceğini tekrarladı. "Bunlar pahalı, verimsiz ve hatta sivilleri bile öldürebilir yardım türü" dedi. Pahalı ve verimsiz olmasına ilaveten, havadan yardımlar, İsrail'in savaşında çok dar bir alana sıkışmış ve yetersiz beslenmeyle tamamen güçsüz düşmüş Gazzelilerin üzerine gelerek ölümüne de neden olabileceğinden pek çok yardım kuruluşu söz konusu hava köprülerini sert biçimde eleştiriyor.AFP