Samanyolu Haber /Dünya / Almanya gelecek yıl ‘seçim yılı’ olacak /29 Ekim 2020 14:42

Almanya gelecek yıl ‘seçim yılı’ olacak

Almanya’da gelecek yıl hem federal seçimler yapılacak hem de bazı eyaletlerin parlamento üyeleri yeniden seçilecek.

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Federal  hükümetin küçük ortağı SPD, gelecek yıl Federal Meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerin 26 Eylül’de yapılması için yasa tasarı hazırladı. Koalisyonun büyük ortağı CDU/CSU’nun da ortaklarının belirlediği tarihi onay vermesi bekleniyor. Almanya’da federal seçimler genelde eylül ayında yapılıyor. Bunun temel nedeni Bavyera ve Baden Württemberg’de okulların eylül ayına kadar tatil olması. Yasa, seçimlerin pazar veya resmi tatil günlerinde yapılmasını zorunlu kılıyor. Ayrıca mümkünse okul tatillerine denk gelmemesini de öneriyor. Bu yüzden seçimler için en uygun dönemin eylül ayı olduğu değerlendiriliyor.

EYALET SEÇİMLERİ DE VAR

Almanya’da gelecek yıl sadece federal seçimler yapılmayacak. Seçmenler, arlarında Baden Württemberg, Rhenland Pfalz, Saksonya Anhalt, Mecklenburg Vorpommern ve Berlin’de de eyalet parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gidecek. Baden Württemberg ve Rhenland Phaflz eyaletlerinde seçimler 14 Mart’ta yapılacak. Saksonya Anhalt’ta ise seçmenler 6 Haziran’da sandık başına giderek eyalet parlamento üyelerini seçecek. Mecklenburg Vorpommern ve Berlin eyalet meclis seçilmelerinin takvimi ise henüz belli değil. Berlin’de seçimlerin 26 Eylül’de Federal Meclis seçimleriyle aynı gün yapılması bekleniyor.
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